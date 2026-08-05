AK Parti'den 'Milli Dayanışma' Kanun Teklifi: 12 Maddelik Düzenleme MGK Kararıyla Devreye Girecek

(TBMM) - Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığı'na sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin 12 maddeden oluştuğunu belirterek, düzenlemenin PKK/KCK'nın silah bırakmasının Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesinin ardından devreye gireceğini söyledi. Güler, kasten öldürme suçları ile 2005 öncesinde ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası gerektiren suçların kapsam dışında tutulduğunu, diğer örgüt suçlarında ise infaz ve soruşturmalara ilişkin erteleme mekanizması getirildiğini açıkladı.

Ak Parti, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin Grup Başkanlığı fuaye alanında düzenlediği basın toplantısında teklifin ayrıntılarını anlattı.

Güler'e toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti İstanbul milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ile Erkan Akçay ve teklife imza atan milletvekilleri de eşlik etti. Teklifin ilk imza sahipleri ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Teklifin TBMM komisyonunun raporundaki öneriler doğrultusunda hazırlandığını belirten Güler, yürürlük ve yürütme ile birlikte 12 maddeden oluştuğunu söyledi.

Güler, teklifin temel amacının, PKK/KCK'nın ve bağlantılı tüm yapıların fiili varlığına son verdiğinin, kontrol altındaki silah ve mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulanacak hukuki süreci düzenlemek olduğunu ifade etti.

Kanunun yalnızca silah bırakma sürecini değil, örgütün tasfiyesi sonrasında yürütülecek soruşturma, kovuşturma, infaz ertelemeleri ile toplumsal bütünleşmeye ilişkin işlemleri de kapsadığını aktaran Güler, teklif kapsamına örgüt kurma, yönetme, üyelik, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, propaganda suçları ile örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen suçlar ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki fiillerin dahil edildiğini söyledi.

"KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARI KAPSAM DIŞINDA"

Teklifin kapsamına ilişkin tartışmalara değinen Güler, kasten öldürme suçlarının kesin olarak kapsam dışında bırakıldığını vurguladı. 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu öncesinde ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunan örgüt mensuplarının da düzenlemeden yararlanamayacağını kaydeden Güler, "Bunu farklı yorumlamak isteyenlere özellikle ifade ediyorum: kasten adam öldürme suçları kapsam dışındadır" dedi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ ESAS ALINDI

Düzenlemenin hazırlanmasında Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinin esas alındığını bildiren Güler, mevcut sistemle uyumlu bir model oluşturduklarını söyledi. Bu kapsamda örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği, örgüte yardım ve propaganda suçlarından hüküm giyenler için infaz ertelemesi öngörüldüğüne işaret eden Güler, 15 yıla kadar hapis cezalarında 5 yıl, 15 yılın üzerindeki hapis cezalarında ise 10 yıllık erteleme uygulanacağını kaydetti.

TUTUKLAMA TEDBİRLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Teklifin 4'üncü maddesiyle soruşturma, kovuşturma, istinaf ve temyiz aşamasındaki dosyalara ilişkin düzenleme yapıldığını aktaran Güler, erteleme kapsamına giren suçlarda tutuklama ve adli kontrol tedbirlerinin ilgili hakimliklerce yeniden değerlendirileceğini söyledi. Güler, istinaf ve temyiz incelemesindeki dosyalarda ise bozma kararı verilerek yerel mahkemelere gönderilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Erteleme kararlarından yararlanacak kişilerin özel bir takip sistemiyle izleneceğini söyleyen Güler, erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde hem infaz ertelemesinin kaldırılacağını hem de yeni suçtan yargılamanın devam edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDA KURUL OLUŞTURULACAK

Teklifle Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıkları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, MİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden oluşan bir kurul kurulacağını açıklayan Güler, kurulun örgütün tasfiye sürecini, toplumsal bütünleşmeyi ve uyum çalışmalarını takip edeceğini söyledi.

Kurulun kamu kurumlarından bilgi ve belge isteyebileceğini, alt komisyonlar oluşturabileceğini ve hazırladığı raporları TBMM'ye sunacağını belirten Güler, Meclis'te ayrıca siyasi partilerin temsil edileceği bir izleme komisyonu oluşturulacağını bildirdi.

SİLAH TESLİMİ YÖNETMELİKLE DÜZENLENECEK

Silahların teslimi, mühimmatın imhası ve sürecin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının hazırlayacağı yönetmelikle belirleneceğini söyleyen Güler, tüm mekanizmanın MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başlayacağını kaydetti.

Teklif uyarınca MGK kararının yayımlanmasının ardından altı aylık başvuru süresinin başlayacağını belirten Güler, yurt dışında bulunanların büyükelçilik ve konsolosluklar aracılığıyla başvuru yapabileceklerini söyledi.

Güler, teklifte süreçte görev alan kamu görevlilerinin yaptıkları işlemler nedeniyle hukuki, idari ve cezai sorumlulukla karşı karşıya kalmamalarına yönelik güvence düzenlemesinin de yer aldığını ifade etti.

Teklifin yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıklayan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. DEM Parti'nin İmralı heyeti ile eş genel başkanlarının sürece katkı sunduğunu ifade eden Güler, CHP Grubu, HÜDA PAR'ın dört milletvekili, bazı Yeni Yol Partili milletvekilleri ve bağımsız milletvekillerinin de teklife imza verdiğini aktardı.

AK Parti'nin 277 milletvekilinin tamamının, MHP grubunun tamamının ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imza sahibi olarak teklife destek verdiğini belirten Güler, tüm siyasi partilere sürece yapıcı katkı sunmaları çağrısında bulundu.

HAK YOKSUNLUĞU BOYUTU NASIL OLACAK?

Güler, teklifin kamuoyunda tartışılan hak yoksunluklarına ilişkin düzenlemeleri de içerdiğini belirterek, infazı 5 yıl ertelenenler için 2 yıl, 10 yıl ertelenenler için ise 3 yıl süreyle hak yoksunluğunun devam edeceğini söyledi. Bu sürenin sonunda hakların otomatik olarak geri verilmeyeceğini ifade eden Güler, kurulun değerlendirmesi doğrultusunda, hakkında başka bir suç ya da olumsuz durum bulunmayan kişilerin infaz hakimliğine başvurarak haklarının iadesini talep edebileceğini kaydetti.

Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki kişiler bakımından hak yoksunluğu öngörülmediğini aktaran Güler, Anayasa'nın 38'inci maddesi uyarınca kesinleşmiş mahkumiyet bulunmadan kişilere hak mahrumiyeti uygulanamayacağını vurguladı.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından önceki dönemlere ilişkin yeni ihbar, şikayet veya delil ortaya çıkması halinde izlenecek usule de değinen Güler, bu durumda başsavcılıkların doğrudan soruşturmaya devam edemeyeceğini söyledi. Süreçte asılsız ihbar ve iftiraların önüne geçilmesini amaçladıklarını belirten Güler, kamu vicdanını ilgilendiren, somut delillerle desteklenen başvuruların kurul tarafından değerlendirileceğini, kurulun izin vermesi halinde soruşturmanın sürdürülebileceğini ifade etti. Güler, böylece yeni süreçte ortaya çıkabilecek belirsizliklerin önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydetti.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA