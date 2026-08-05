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Bolu'da Tavuk Çiftliğinde Havalandırma Arızası: 4 Bin Tavuk Telef Oldu

Bolu'da Tavuk Çiftliğinde Havalandırma Arızası: 4 Bin Tavuk Telef Oldu
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde elektrik panosundaki arıza nedeniyle havalandırma sisteminin durması, hava sirkülasyonunun kesilmesine ve oksijen seviyesinin düşmesine yol açtı. Yaklaşık 4 bin tavuk hayatını kaybetti.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde elektrik panosundaki arıza nedeniyle havalandırma sisteminin durması sonucu yaklaşık 4 bin tavuk öldü.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde meydana geldi. A.K.'ya ait tavuk çiftliğinde elektrik panosunda arıza yaşandı. Arıza nedeniyle havalandırma sistemi bozulunca çiftlikteki hava sirkülasyonu durdu. Oksijen seviyesinin düşmesi sonucu yaklaşık 4 bin tavuk öldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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