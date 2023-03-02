"Celal'den daha iyidir" diyen Ortaylı, Şengör'e bu kez methiyeler dizdi: Ulusal kıymet hazinemizin en önemli simalarından biri

Katıldığı canlı yayında, Kahramanmaraş depremlerini önceden bilen Prof. Dr. Naci Görür için, "O bizim Celal'den daha iyidir" diyen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı açıklama yaptı. Programın tamamının dinlendiğinde Celal Şengör'ün ilmini değerlendirmediğinin anlaşılacağını belirten Ortaylı, "Celal Şengör'ün hem Türkiye'de hem de Dünya'da bulunduğu konum tartışılmazdır. Celal Şengör Türkiye'de varlığıyla övündüğüm ulusal kıymet hazinemizin en önemli simalarından biridir." dedi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı canlı yayında söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu. Programın bittiğini sanan Ortaylı, Kahramanmaraş depremlerini önceden bilen Prof. Dr. Naci Görür'ü kast ederek, "O bizim Celal'den daha iyidir" dedi.

ORTAYLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yakın arkadaşı Prof. Dr. Celal Şengör'le ilgili söyledikleri programa damga vuran İlber Ortaylı, açıklama yaptı. Şengör'ün ulusal ve uluslararası konumunun tartışılmaz olduğunu belirten Ortaylı, şunları söyledi: " Celal Şengör, Fuat Köprülü'den sonra Rusya Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Türk'tür. Bu jeoloji dalındadır. Avusturya Bilim Akademisi için de aynı şey geçerlidir. Zaten jeoloji dalında Avrupa'da büyük ödül aldı (bu ödül jeoloji dalının Nobel'i demektir). Amerika Bilimler Akademisi, Avrupa Bilimler Akademisi ve Sırbistan Bilimler Akademisi üyesidir.

"DÜNYA ONU TANIMASINA RAĞMEN TÜRKİYE'Yİ BIRAKMAYACAK KADAR VATANSEVERDİR"

Fransızcayı College de France'da ders verecek kadar iyi bilir. Rusça da bilir. Dünya onu tanımasına rağmen hiçbir zaman Türkiye'yi ve Teknik Üniversite'yi bırakıp gitmeyi düşünmeyecek kadar da vatanseverdir. Türk bilim tarihini, Türkiye kütüphanelerinde, yazma eserler arasında onun kadar takip eden bir Türk doğa bilimcisi tanımıyorum. Fuat Sezgin gibi aynı şekilde zamanında dışarı kovalanan bir hocayla en çok o mesai halindeydi. Kâzım Çeçen Hoca'yla en çok teşrikimesai eden profesörlerden biri. Fuat Köprülü ve Halil İnalcık Hoca'ya kasideler döşenecek kadar hayran.

"BULUNDUĞU KONUM TARTIŞILMAZDIR"

Geçenlerde yaptığım TV programında sohbet yarıda kesildiği için benim Celal Hoca'yı ilmiyle değerlendirdiğim zannedilmiş. Sohbetin tamamı dinlense konunun son depremlere dair alanım dışından bir yorum olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Celal Şengör'ün hem Türkiye'de hem de Dünya'da bulunduğu konum tartışılmazdır. Celal Şengör Türkiye'de varlığıyla övündüğüm ulusal kıymet hazinemizin en önemli simalarından biridir. Tekrar kamuoyuna duyurmak isterim."