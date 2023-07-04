Çekmeköy'de doğal gaz patlaması: Bir kişi yaralandı

Patlama saat 16.00 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yangın söndürme tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında dairede bulunan 64 yaşındaki Makhpurat Gulamowa yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle dairenin duvarları ve pencereleri yıkıldı. Daireden kopan parçaların bir kısmı park halindeki 3 araca zarar verdi. Bitişik binada bulunan bir işyerinin ise camları kırıldı. Olay yerine gelen İGDAŞ ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çekmeköy ilçesindeki bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana gelmiştir. Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezinde tedavi altına alınmıştır. Doğalgaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı" denildi. Mahalle sakini Hayrettin Aliyeke, "5 sene önce bu daireyi almışlar. Burada oturuyorlardı. Kocası Ağrı'ya gitti. Kadın gitmedi. Aniden doğal gaz patlaması meydana geldi" dedi.