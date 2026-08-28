Çamlık Camii Dualarla Açıldı, Çavuşoğlu Yerel Sahiplenmeyi Vurguladı

Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir yeri yapmak, bir eser yapmak önemli ama onu yaşatmak daha da önemli. Onun için de sahiplenmek yani yerel sahiplenme gerekiyor. Diplomaside biz bu tabiri çok kullanırız. Bunun örneğini Çamlık'ta gördük. Yaşlısı da vardı, genci de vardı, kadını da vardı, çocuğu da vardı" dedi.

Bodrum ilçesi Çamlık Mahallesi'nde yapımı yaklaşık 15 ayda tamamlanan ve Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Çamlık Camii, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına; Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Müftü Vekili Erkan Saral, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda, protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile birlikte Cuma namazı kılındı. Namaz sonrasında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

'YEREL SAHİPLENME GEREKİYOR'

Caminin yapım sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Çamlık Mahallesi'nin sakiniyim, bir gün Cuma namazını eda etmek için hemen yukarıdaki mescidimize gittik. Çıkışta muhtarımızla, mescidin ya da caminin yetersiz olduğunu konuşurken muhtarımız, en büyük hayallerinin sadece Çamlık Mahallesi'ne değil, bu bölgeye hizmet edecek bir cami yaptırmak olduğunu söyledi. Ben de kendisine bu hayali birlikte gerçekleştirme teklifinde bulundum. Lütfettiler, kabul ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bir iş için yola çıktığınız zaman Allah da yardım ediyor, kulları da yardım ediyor. Bu yola çıkarken hayırseverlere güveniyorduk. Bizi mahcup etmediler. Antalya'dan hemşerilerimizden de ricada bulunduk. Burada yatırımı olmayan hemşerilerimiz de katkı sağladı. Muhtarlığımız, Kaymakamlığımızın yönlendirmesiyle Okul-Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurdu. Hayırseverlerimiz yardımlarını buraya yaptı. Birçoğu isimlerinin söylenmesini istemediler ama ben hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Özel teşekkürüm Çamlık Mahallesi sakinlerine, köylülerimize özel teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

'YEREL SAHİPLENME GEREKİYOR'

Çevre düzenlemesini, bizzat köylülerin gerek dışarıdan gerekse bahçelerinden getirdikleri bitki ve peyzaj ürünleriyle yaptığını anlatan Çavuşoğlu, "Bir yeri yapmak, bir eser yapmak önemli ama onu yaşatmak daha da önemli. Onun için de sahiplenmek yani yerel sahiplenme gerekiyor. Diplomaside biz bu tabiri çok kullanırız. Bunun örneğini Çamlık'ta gördük. Yaşlısı da vardı, genci de vardı, kadını da vardı, çocuğu da vardı. Caminin tepeden tırnağa temizlik işlerini köylülerimiz yaptı" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN OKUL MÜJDESİ

Okul yaptıracaklarını da ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece cami değil, bu bölgeye bir de okul yaptıralım kararı almıştık. Kısa bir süre önce en küçük kardeşimiz Aydın Çavuşoğlu hakkın rahmetine yürüdü. Ben muhtarımıza ve köylülerimize bir teklifte bulundum. 'Aile olarak bu okulun yapımını üstlenirsek kardeşimizin ismini verebilir miyiz?' diye sordum. Köylülerimiz çok mutlu oldu. Aynı şekilde ilçe ve il milli eğitim müdürlerimiz, müdürlüklerimiz ve sayın valimiz de uygun gördüler. Nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığımız da uygun gördü. Ben hem köylülerimize, muhtarımıza, Valimize, eğitim müdürlerimize ve Milli Eğitim Bakanlığımıza bize olan güvenlerinden dolayı ve okulu yaptırma izni verdiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla'da birinci meselemiz eğitim. Eğitim sadece okullarda yapılmıyor. Camiler de biraz önce de ifade edildiği gibi sadece ibadet yerleri değil; birlik, beraberliğin, eğitimin, çocukların Kur'an öğrendiği, dini bilgilerini öğrendikleri, birliğin, beraberliğin, meşveretin yapıldığı yerler. Dolayısıyla beşikten mezara kadar ibadet edeceğiz ama bu camiler kompleks halinde yapılmış, hakikaten Muğla'ya, Bodrum'a, Çamlık'a yakışır bir cami olmuş. Aynı zamanda Kur'an'ın öğretildiği, Allah'ın isminin öğretildiği, çocuklarımızın eğitildiği, insanımızın buluştuğu mekanlar olacak. Başta Sayın Bakanımıza, emeği geçen tüm ilgililere, yapımda katkı sunanlara, kaymakamlığımıza, müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Muğla'da son 3 yılda 9 eğitim kurumu diyelim; ilkokul, ortaokul, lise yapımını hayırseverlerimiz tarafından gerçekleştirdik. Hepsinden Allah razı olsun. Yine 5 tanede şu anda, Sayın Bakanım da söylediler Çamlık köy halkına, Muğla Valisi olarak teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Çamlık'ta da yapılıyor. 5 tanesi de devam ediyor. Toplam 14 eğitim kurumunu milletimize, çocuklarımıza kazandırıyoruz."

Törende konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de emeği geçenlere teşekkür ederek bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı