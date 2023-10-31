Cavit Arı: "Akp İktidarı 2023'te Yüksek Enflasyon, Bütçe Açıkları, Gençlerimizin Geleceğiyle İlgili Kaygılarının Hat Safhada Olduğu ve Artık Bu...

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "AKP hükümetinin 2023 sloganları vardı. 2023'e geldik ne oldu? Şimdi son söylemler 2053. 2023'e geldik şu an bir ekonomik enkaz bırakıyorsunuz ülkede, 2053'e kadar bu ülkenin geleceğini düşünemiyorum. AKP iktidarı 2023'te yüksek enflasyon, bütçe açıkları, gençlerimizin geleceğiyle ilgili kaygılarının hat safhada olduğu ve artık bu ülkede gelecek aramadığı bir ülke durumuna getirdi. 112 milyar dolar dış borç, bütün değerlerimiz satılmış, emekli çaresiz yarın ile ilgili kaygısı var, esnaf nereden nasıl kredi bulacağım peşinde, çiftçi ürettiğinden para kazanamaz durumda, işçi aldığı üç kuruş parayı daha cebine koymadan para biter vaziyette, işsiz gelecekle ilgili iş bulma umudunu kaybetmiş siz böyle bir ülkede 2023 dediniz, 2023'de geldi maalesef ülkeyi de bu hale soktunuz" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "AKP hükümetinin 2023 sloganları vardı. 2023'e geldik ne oldu? Şimdi son söylemler 2053. 2023'e geldik şu an bir ekonomik enkaz bırakıyorsunuz ülkede, 2053'e kadar bu ülkenin geleceğini düşünemiyorum. AKP iktidarı 2023'te yüksek enflasyon, bütçe açıkları, gençlerimizin geleceğiyle ilgili kaygılarının hat safhada olduğu ve artık bu ülkede gelecek aramadığı bir ülke durumuna getirdi. 112 milyar dolar dış borç, bütün değerlerimiz satılmış, emekli çaresiz yarın ile ilgili kaygısı var, esnaf nereden nasıl kredi bulacağım peşinde, çiftçi ürettiğinden para kazanamaz durumda, işçi aldığı üç kuruş parayı daha cebine koymadan para biter vaziyette, işsiz gelecekle ilgili iş bulma umudunu kaybetmiş siz böyle bir ülkede 2023 dediniz, 2023'de geldi maalesef ülkeyi de bu hale soktunuz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, komisyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"BU İKTİDAR 22 YILLIK TÜM OLUMSUZLUKLARIN BAŞ SORUMLUSUDUR"

"Cumhuriyetin ilanından AKP iktidarına geçen sürede bu ülkede 779 milyar dolarlık bir vergi toplanmış ve bu vergi üzerinden sayısız yatırımlar, sayısız fabrikalar, köprüler, yollar, okullar, hastaneler ve binlerce yüzbinlerce çalışanın ücreti yani ne varsa böyle bir bütçe üzerinden ödenmiş. AKP döneminde ise bunun neredeyse 6 katına yakın bir para toplanmış. 4 buçuk trilyona yakın bir para toplanmış ve bu parayla yapılan hizmetleri siz anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu süre içerisinde o dönemde yapılan sayısız fabrikaların sizin döneminizde peynir ekmek gibi satıldığını, bugün cumhuriyetin değerlerinin hemen hemen çoğunluğunun elden çıkarıldığını, kapatıldığını biliyoruz. Bu kadar büyük bir bütçeyle 'bir takım işler yaptık' demekle beraber bugün ülkeyi de yine borç yükü altına sokmuş bir iktidarsınız.

Ülkemizin ekonomisinin iyi olması hepimizin temennisidir. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak ülkemizin doğru yönetilmesi, kaynaklarımızın doğru yönetilmesi ve sonuç itibariyle ekonominin doğru yönetilerek gerçekten iyi seviyede olmasını arzu ederiz. Sayın Bakan siz kendi şu an belki 'kendi dönemimden sorumluyum' diyebilirsiniz ancak bu iktidar 22 yıllık tüm olumsuzlukların baş sorumlusudur. Siz, 'bu dönemden sorumluyum' diyerek kurtulamazsınız. Ne kadar bu işte görev almış ve yine siyaseten irade koymuş kim varsa herkes sorumludur.

"SERMAYE BELİRSİZ GÖRDÜĞÜ YERE GİDİP YATIRIM YAPMAZ"

Ekonominin iyi olması sadece parayla ölçülmez. Bu ülkede hukukun üstünlüğü en üst seviyede olmalı ki, adalete güven en üst seviyede olmalı ve adalet gerçekten herkese eşit şekilde muamele edebilir bir halde olmalı ki yine devlete, iktidara güvenin en üst seviyede olması gerekir ki yatırımlar gelebilsin. Bu konularda eksiklerimiz olduğu müddetçe ülkeye yatırımın sağlıklı, düzgün gelmesi çok mümkün değildir. Çünkü sermaye belirsiz gördüğü yere gidip yatırım yapmaz. O nedenle bizim belirli temel değerlerimizi yine güçlendirmek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

"AKP HÜKÜMETİNİN 2023 SLOGANLARI VARDI. 2023'E GELDİK NE OLDU? ŞİMDİ SON SÖYLEMLER 2053"

AKP hükümetinin 2023 sloganları vardı. 2023'e geldik ne oldu? Şimdi son söylemler 2053. 2023'e geldik şu an bir ekonomik enkaz bırakıyorsunuz ülkede, 2053'e kadar bu ülkenin geleceğini düşünemiyorum. AKP iktidarı 2023'te yüksek enflasyon, bütçe açıkları, gençlerimizin geleceğiyle ilgili kaygılarının hat safhada olduğu ve artık bu ülkede gelecek aramadığı bir ülke durumuna getirdiniz. 112 milyar dolar dış borç, bütün değerlerimiz satılmış, emekli çaresiz yarın ile ilgili kaygısı var, esnaf nereden nasıl kredi bulacağım peşinde, çiftçi ürettiğinden para kazanamaz durumda, işçi aldığı üç kuruş parayı daha cebine koymadan para biter vaziyette, işsiz gelecekle ilgili iş bulma umudunu kaybetmiş siz böyle bir ülkede 2023 dediniz, 2023'de geldi maalesef ülkeyi de bu hale soktunuz.

Biz hizmet yapılmasın demiyoruz ama bu yapılırken yüzde 95 sapmayla hiçbir proje yapılmaz. Yüzde 95 sapmayla hangi vatandaş veya sizler kendi adınıza özel bütçenizle yatırım yaparsınız? Kendi paranıza gösterdiğiniz duyarlılığın daha fazlasını devletin bütçesinde göstermeniz gerekir. Öyle yatırımlar var ki yüzde 95 sapma var, biz bunu eleştiriyoruz.

"ÖZELLEŞTİRİLEN MİLLİ PİYANGO SİSTEMİYLE VATANDAŞIN CEBİNDEKİ PARANIN HORTUMLANMASINA GÖZ YUMUYORSUNUZ"

Bugün sözde ülkede kumar yasak ama iktidar tarafından ülke kumarhaneye çevrildi. Otellerde kumarı yasaklamışsınız, cep telefonunda kumar sistemini açmışsınız, yolda giderken büfelerde oynanan kumarlar. Eskiden bir Milli Piyango vardı 9-19-29 bir de yılbaşlarında çekilirdi ve bir kazı kazan vardı. Vatandaşımız cebindeki son kuruşu buralara verilen bir tuzakla ülkeyi kumarhaneye çevirdiniz. Hani kumara karşıydınız? Özelleştirilen Milli Piyango sistemiyle vatandaşın cebindeki paranın hortumlanmasına göz yumuyorsunuz."