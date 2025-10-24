Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından kanalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TELE1 TV'YE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ve bugün önceki basın açıklamamızda ayrıntısı verilen soruşturma kapsamında; TELE 1 isimli TV kanalında genel yayın yönetmeni olan ve casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE 1 isimli TV kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'casusluk' soruşturmasında; 'yabancı ülkelere ajanlık yaptığı' belirlenen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, seçim kampanya direktörü Necati Özkan ve TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında da 'casusluk' ve 'çıkar amaçlı suç örgütü' suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

Halihazırda tutuklu bulunan şüpheliler İmamoğlu ile Özkan'ın 'casusluk' suçundan sorgulanmak üzere savcılığa getirilmesi için bulundukları cezaevine yazı yazılmış, Merdan Yanardağ ise gözaltına alınmıştı.