Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandığını açıkladı.

  • TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TELE1 TV'nin sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne TMSF'nin kayyum atanmasına karar verdi.
  • Merdan Yanardağ'ın TELE1 TV'yi kullanarak soruşturma kapsamında suç işlediği iddia edildi.
  • Şirketin resmi kayıtlarda Alp Yanardağ'ın sahibi olarak göründüğü belirtildi.
  • Kayyum atanması kararı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından kanalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TELE1 TV'YE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ve bugün önceki basın açıklamamızda ayrıntısı verilen soruşturma kapsamında; TELE 1 isimli TV kanalında genel yayın yönetmeni olan ve casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE 1 isimli TV kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'casusluk' soruşturmasında; 'yabancı ülkelere ajanlık yaptığı' belirlenen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, seçim kampanya direktörü Necati Özkan ve TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında da 'casusluk' ve 'çıkar amaçlı suç örgütü' suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

Halihazırda tutuklu bulunan şüpheliler İmamoğlu ile Özkan'ın 'casusluk' suçundan sorgulanmak üzere savcılığa getirilmesi için bulundukları cezaevine yazı yazılmış, Merdan Yanardağ ise gözaltına alınmıştı.

Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat Şengezer:

DEMİRTAŞ'in 10 Yıl Önce Söyledikleri Tek Tek Çıktı. Adalalet Bittimi Yoksulluk Başlayacak Demişti

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

İmamoğlu hapse girmeden önce ne demişti. Bunlar maliniza mulkunuze bankadaki paranıza el koymaya başlayacaklar demişti.. Dedikleri bir bir çıkıyor artik

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

o zamanlar Demirtaş kötüydü pkk sempatizanıydı omurgasızlara göre… şimdi barış elçisi cici çocuk.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat Şengezer:

ADALETİN YOK OLDUGU ÜLKEDE YOKSULLUK FAKİRLİK BASLAR. TABLO ORTADA

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Ohaaa.. Çüşşşş artik!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

televizyona neden çöküyorsunuz?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

hangi yabancı gelip buraya yatırım yapar adaletin bittiği yere kim gelir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
