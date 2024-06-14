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Çardak'ta Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye Geçiş Töreni

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 670. yıl dönümü dolayısıyla Çardak beldesinde tören düzenlendi. Törende protokol üyeleri çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 670. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çardak'taki Gazi Yakup Bey Türbesi'ne, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci tarafından çiçek bırakıldı.

Protokol üyelerinin mehteran eşliğinde yürüyerek geçtiği Çamlık mevkisindeki programda ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Semerci, törendeki konuşmasında, Çardak'ın, Türk ve Osmanlı tarihinde çok önemli bir hadiseye şahit olmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye 1354'teki geçişiyle ilgili bilgi veren Semerci, şunları kaydetti:

"Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi, o günkü adıyla Rumeli olarak anılan Trakya topraklarını fethetmek için bu görevi oğlu Gazi Süleyman Paşa'ya verir. O dönemin gözü pek ve savaşçı komutanı Süleyman Paşa, 80 kişilik bir kuvvet oluşturarak yola çıkar. Yaya olarak 4 günde Bursa'dan bulunduğumuz mevkiye ulaşır. Alem Sultan Otağı'nı kurarak Çardak beldemize yerleşir. Gözlerini, karşı kıyıda uzanan Bizans topraklarından ayırmayan Süleyman Paşa, askerlerine birkaç gün dinlendikten sonra hazırlık yapmaları emrini verir. Askerler de ilk önce bir mescit oluşturup, su kuyusu açarak hazırlık yapmaya başlar. Osmanlılar büyük bir gizlilik içinde burada sal yapımına girişir. Sevindik ismindeki bir neferin, salların altına öküz işkembelerinden tulum yaparak koyma fikri ile bu konuda başarılı olan askerlerimiz Çardak kıyılarından iki büyük salla karşıya geçmeyi başarır."

Öğrencilerin şiir okuduğu tören, Lapseki Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi ekibinin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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