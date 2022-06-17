Cankurtaranlar, profesyonel yüzücülerden şikayetçi

ANTALYA Konyaaltı sahilinde turizm sezonunda can güvenliğini sağlayan cankurtaranlar, profesyonel olarak yüzme bilenlerin denizde kural tanımamasından yakınıyor. İyi yüzme bilenlerin kuralları hiçe saydığını söyleyen cankurtaran Gültekin Çetindağ (48), "Güvenlik şeridinin dışına çıkıyorlar. Uyarılara aldırış etmiyorlar. Meslek hayatım boyunca en çok iyi yüzme bilenlerin başının derde girdiğini gördüm" dedi.

Antalya'nın 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı sahil şeridindeki 34 cankurtaran kulesinde, 50 cankurtaran görev yapıyor. Özellikle insan popülasyonunun yoğun olduğu yaz sezonunda cankurtaranlara büyük görev düşüyor. Sahili dürbünleriyle tarayan cankurtaranlar, en çok yüzmeyi iyi bilenlerin, kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Sahil şeridindeki 50 cankurtaran ve 34 kuleden sorumlu olan cankurtaran amiri Ahmet Gül de ekibiyle yakından ilgileniyor. Belirli günlerde eğitim yaptıklarını, eğitimlerini tatbikatlarla daha anlaşılır hale getirdiklerini söyleyen Gül, "Her bir personelin olası bir kazada nasıl davranması gerektiği yönündeki eğitimleri rutin aralıklarla yapıyoruz. Sahilde insanların huzurla denize girmeleri ve güvende olmaları için çalışıyoruz" dedi.