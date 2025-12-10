ÇAKÜ Hukuk Fakültesi ilk mezunlarının Adli Yargı sınavındaki başarısı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Hukuk Fakültesinin ilk mezunlarının ÖSYM tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen Adli Yargı Sınavı'nda gösterdiği başarı YÖK Mezun Başarı Atlası'nda yer aldı.

YÖK Mezun Başarı Atlası, Adalet Bakanlığı Adli Yargı Sınavı başarı sıralamasına göre, ÇAKÜ Hukuk Fakültesi devlet üniversiteleri arasında 4'üncü, genel sıralamada ise Türkiye'nin ilk 5 hukuk fakültesi arasında yer aldı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, AA muhabirine, yakaladıkları başarının kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

Hukuk eğitiminde kalitenin sadece teorik bilgiyi aktarmakla değil, o bilgiyi yargı mekanizmasında kullanabilecek yetkin hukukçular yetiştirmekle ölçüleceğini belirten Karataş, şöyle devam etti:

"Açıklanan son verilerde mezunlarımız Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavında gösterdiği üstün performansla devlet üniversiteleri arasında 4'ncü sırada, genel sıralamada ise Türkiye'nin ilk 5 üniversitesi arasında yer alıyor. Bu tablo Anadolu'nun kalbinde Çankırı'da rekabetçi bir hukuk eğitimi verildiğinin en somut ispatıdır. Gururluyuz, ancak şunu da eklemeliyim ki güven sadece sınav sonuçlarına yansımıyor, yüksek yargı organları nezdinde de karşılık buluyor. Öyle ki geçen sene Anayasa Mahkemesi staj programına çok ciddi sayıda öğrencimiz kabul aldı. Önümüzdeki dönemde de Danıştay'a altı staj öğrencisi göndereceğiz. Yani öğrencilerimizin daha mezun olmadan en üst düzey hukuk kurumlarında yetkinliklerini kanıtlıyoruz."

"Türkiye'de sayılı fakültede bulunan klinik dersler uygulamamız mevcut"

Kadrolarının alanında uzman, idealist isimlerden oluştuğunu ve uygulamaya dönük eğitim modelleriyle başarıyı yakaladıklarını dile getiren Karataş, "Adalet Bakanlığı tarafından özellikle talep edilen ve Türkiye'de sayılı fakültede bulunan klinik dersler uygulamamız mevcut. Farazi dava yarışmalarıyla öğrencilerimiz gerçek bir duruşma salonundaymış gibi deneyim kazanıyor. Sadece derslerde değil, ders dışında da yaşayan bir fakülteyiz." diye konuştu.

ÇAKÜ'nün uluslararası alanda da yarışan bir kurum olduğunun altını çizen Karataş, Erasmus hareketliliğinde aktif olduklarını kaydetti.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ela Özkan Canbolat da fakültenin 2020 yılında açıldığını şu ana kadar iki mezun grup verdiklerini söyledi.

Fakültede şu anda yaklaşık 700 öğrencinin akademik hayatını sürdüğünü belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize biz burada sadece bilgi verip bu bilgiyi almak adına bir eğitim sunmuyoruz. Öğrencilerimizin aldığı bu bilgiyi bir hukukçu gibi düşünmesini, mantıksal çerçevede bunu karara bağlamasını sağlayacak mekanizmalarla eğitim öğretimimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Son dönemde de akademisyenlerle yaptığımız çalışmalarda özellikle daha fazla disiplinlere arası hukuk dersleri açarak bunu geliştirmeyi planlıyoruz."