Çankırı'da Polis Özel Harekat Kursiyerlerinin Bulunduğu Araç TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

ÇANKIRI'da polis özel harekat kursu öğrencilerinin bulunduğu hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30'da Çankırı- Ankara karayolu Hacı Ali kavşağında meydana geldi. M.F.G. (26) yönetimindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören kursiyerlerden sürücü ile araçta bulunan C.M., M.C.S., İ.S.G., A.M.E. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.S.G. ve A.M.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan Vali Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. İçinde Çankırı'daki özel harekat polis eğitim merkezinde kurs gören beş 5 polis arkadaşımızın bulunduğu bir araç bir TIR'ın altına girmek suretiyle bir kaza söz konusu oldu. Bu kazada iki mesai arkadaşımızı, polis arkadaşımızı maalesef kaybettik. Üç yaralımızın tedavisi Çankırı Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Hepinizin başı sağ olsun" dedi.

Kaza yerindeki incelemesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden Vali Taşolar, geçmiş olsun dileklerini iletti.