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Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı'nın yıl dönümleri Pakistan'da kutlandı

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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İslamabad Temsilcisi Dilşad Şenol ile öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Pak-Türk Maarif Chak Shahzad Kampüsü'ndeki etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İslamabad Temsilcisi Dilşad Şenol ile öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Paçacı, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesi nedeniyle yetkililere teşekkürlerini iletti.

Çanakkale Savaşı'nın ulusal ve uluslararası önemini vurgulayan Paçacı, Türkiye'nin, bu kahramanlık mirasını gurur ve özveriyle koruduğunu belirtti.

Büyükelçi Paçacı, Sahra Altı Müslümanlarının Çanakkale'deki kurtuluş mücadelesine verdiği hayati desteğe ve Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü kardeşlik bağına da değinerek, bu bağın gelecekte de sarsılmaz şekilde devam edeceğini söyledi.

Küçükaladağlı da Türkiye ve Pakistan'ın zengin bir tarihi mirası paylaştığını dile getirerek, Pak-Türk Maarif Uluslararası okulları gibi kurumların bu tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılmasında kritik rol oynadığını kaydetti.

Programda, iki ülkenin milli marşları öğrenciler tarafından okundu. Öğrenciler, Türkçe öğretmenleri tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri sundu.

Pakistan'da 10 ildeki toplam 25 Pak-Türk Maarif kampüsünden öğrencilerin katıldığı Çanakkale temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yarışmada birinciye tablet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye kablosuz kulaklık verildi. Aynı zamanda yarışmada yer alan eserlerden oluşan sergi, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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