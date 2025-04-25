Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Töreni Gerçekleşti

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda tören yapıldı.

Britanya Ordusuna bağlı Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (ANZAC) bünyesinde Çanakkale'deki muharebelerde yaşamını yitiren Avustralyalı askerlerin anıldığı program, askeri bandonun çaldığı marşlarla başladı.

Avustralyalı bir askerin Aborjinler'in enstrümanı didgeridoo çaldığı törende daha sonra askerler trompet eşliğinde tören alanındaki yerlerini aldı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Çanakkale Zaferi'nin, Batılı ülkelerin en büyük iki devletinin askerlerine karşı, vatanın başarıyla savunulmasını temsil etmesi nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu açısından son derece önemli bir zafer olduğunu ifade etti.

Gelibolu'da 1915 yılında yaşananların Türkiye'nin modern tarihi açısından ne kadar önemliyse, Avustralya ve Yeni Zelanda için de aynı derecede önemli olduğunu belirten Armitage, bu zaferin bedelinin çok ağır olduğunu dile getirdi.

Armitage,"Gelibolu harekatında savaşan her milletten askeri anıyoruz. (Onları) Unutmayalım." dedi.

Törende ayrıca, Avustralya Kraliyet Donanması'ndan Koramiral Mark Hammond günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Gelibolu Yarımadası'nda 110 yıl önce yaşamını yitirenler için dua edilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çelengi Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn ile Avusturya, Kanada, Fransa, Pakistan, Güney Afrika'nın temsilcileri Lone Pine Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından göndere çekilen bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı ve Avustralya milli marşı okundu.

Törene katılan Avustralyalılar, Lone Pine Anıtı çevresindeki mezarlıklara çiçek bıraktı.

Törene, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne'nin eşi Sir Timothy Jameb Hamilton Laurence, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Birleşik Krallık Savunma Ateşesi Col Jim Torbet, Senegal Savunma Ateşesi Albay Boucar Sene, Güney Afrika Askeri Ateşesi Albay Ivan John Afrikander, Macaristan'ın Ankara Büyükelçi Temsilcisi Valeria Kıcsı, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı SAleem Qazi de katıldı.