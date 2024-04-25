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Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını

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Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 romörkörleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını

1 GEMİ PERSONELİ YARALANDI

İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi. Yaralı sahil güvenlik botu ile kıyıya çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir kuru yük gemisinde yangın çıktı, boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Çanakkale Boğazı Bulgaristan Çanakkale Mısır Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Adamin biri:

Gecmis olsun

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