Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 romörkörleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

1 GEMİ PERSONELİ YARALANDI

İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi. Yaralı sahil güvenlik botu ile kıyıya çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.