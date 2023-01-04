Camide verdiği poz olay olmuştu! İfade veren Eda Taşpınar kendini böyle savundu

Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Taşpınar, ifadesinde "İbadethane olduğunu bilmiyorum, çekenler de beni uyarmadı. Özür dilerim. Fotoğrafları korktuğum için kaldırdım" dedi.

Eda Taşpınar, Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde verdiği bir pozu "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla Instagram hesabından paylaştığı ve gelen tepkilerin ardından kısa sürede yayından kaldırdığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar'ın sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

"TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKİNCE BEN DE ÇEKİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Taşpınar ifadesinde kendini şu sözlerle savundu: "Ben Instagram hesabımda yayınlanmak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Bahse konu otel ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı olarak otel ile görüşmelerimiz vardır. Bunları dosyaya sunacağız. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekeceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunun bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde 2 tane Japon olduğunu düşündüğüm turistler fotoğraf çekiyordu. Ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm."

"ÖZÜR DİLERİM, FOTOĞRAFLARI KORKTUĞUM İÇİN KALDIRDIM"

"İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadılar. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğrafları Instagram hesabımda yayınladıktan 35-40 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur, insanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim."

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Taşpınar, daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyerek adliyeden ayrıldı.

Soruşturma başlatılan fotoğraf

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