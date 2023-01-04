Üye Girişi
Haberi Paylaş

Camide verdiği poz olay olmuştu! İfade veren Eda Taşpınar kendini böyle savundu

Güncel Haberler

Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Taşpınar, ifadesinde "İbadethane olduğunu bilmiyorum, çekenler de beni uyarmadı. Özür dilerim. Fotoğrafları korktuğum için kaldırdım" dedi.

Eda Taşpınar, Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde verdiği bir pozu "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla Instagram hesabından paylaştığı ve gelen tepkilerin ardından kısa sürede yayından kaldırdığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar'ın sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

"TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKİNCE BEN DE ÇEKİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Taşpınar ifadesinde kendini şu sözlerle savundu: "Ben Instagram hesabımda yayınlanmak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Bahse konu otel ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı olarak otel ile görüşmelerimiz vardır. Bunları dosyaya sunacağız. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekeceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunun bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde 2 tane Japon olduğunu düşündüğüm turistler fotoğraf çekiyordu. Ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm."

Cami içerisinde poz verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar ifade verdi

"ÖZÜR DİLERİM, FOTOĞRAFLARI KORKTUĞUM İÇİN KALDIRDIM"

"İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadılar. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğrafları Instagram hesabımda yayınladıktan 35-40 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur, insanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim."

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Taşpınar, daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyerek adliyeden ayrıldı.

Cami içerisinde poz verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar ifade verdi

Cami içerisinde poz verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar ifade verdiSoruşturma başlatılan fotoğraf

İlgili Haberler
Cami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldıCami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çağlayan Adliyesi Eda Taşpınar Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (9)

Alfakurt:

İnsanlıktan nasibini almamış

Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
Bekir Türk:

Her haltı bil cami olduğunu bilme yersen caydırıcı yaptırımlar olması gerekiyor

Cevap Yaz 0 33 Yayından Kaldır
Sanane Adımdan :

nasıl bilmiyomuş :D kaç senedir Türkiyede yaşıyor bu kadın hiç mi bi filmde haberde cami görmemiş

Cevap Yaz 1 36 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title