- California'da kar fırtınası

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası etkili oldu.

ABD'nin California eyaletine bağlı Sierra Nevada bölgesini kar fırtınası vurdu. Sabah saatlerine kadar devam eden şiddetli kar yağışı nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi. Eyaletin Sierra Nevada bölgesi dağlarında rüzgarın saatteki hızı 225'i bulurken kar fırtınası nedeniyle çok sayıda kayak merkezi kapılarını ziyaretçilerine kapattı. Anayollarda trafiğe neden olan kar fırtınasında California'da 39 bin hane ve işyerine elektrik verilemedi. Ulusal Park Servisi, hafta sonu boyunca kar fırtınası uyarısı altında olan Yosemite Ulusal Parkı'nın yarın öğleden sonraya kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, Tahoe Gölü bölgesi de dahil Sierra Nevada'nın orta kesimleri için "çığ tehlikesi" beklendiği kaydedildi.