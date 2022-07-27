Çaldıkları soruları 'dua' diye kodlamışlar

ANKARA'da '2015 Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı' sorularını sınav öncesi temin ettiği belirlenen Sümeyye Y. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıl hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede yer alan ByLock yazışmalarında sınav sorularından 'dua', soruların dağıtılacağı örgüt üyelerinden 'dualık' diye bahsedildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 2015'te yapılan Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularını alıp, örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin aralarında yaptıkları ByLock yazışmalarında sınav sorularının kimlere verileceğini konuştukları belirlendi. Soruşturma sonunda soruları sınav öncesi temin ettiği belirlenen Sümeyye Y. hakkında iddianame düzenlendi. Örgütten sınav sorularını alarak SPK'da uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlayan ve KHK ile ihraç edilen Sümeyye Y. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Sümeyye Y., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını gerektirir bir hali bulunmadığını da belirtti. Ayrıca iddianamede, Sümeyye Y.'nin 2014-2016 yılları arası Ankara'da bulunan örgüt çalışma evlerinde kaldığı, bu evlerde uygulanan yasaklara ve gizlilik tedbirlerine riayet ettiği, kurum sınav sorularının sınav öncesinde kendisine tevdi edileceği derecede örgüt tarafından sahiplenilmesi nedeniyle sanığın üzerine atılı 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.