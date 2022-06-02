Çakır, esnafları dinledi - Haberler

AK Parti olarak her kesimin olduğu gibi esnafların da her daim yanında olduklarını söyleyen Çakır, şu anda ekonomik olarak yaşanılan sürecin geçici olduğunun altını çizdi.

Petrol, maden fiyatları, kömür elektirik ve doğalgaz fiyatlarının3-4 kat yükselmesinin dünyada bir enflasyona sebep olduğunu dile getiren Çakır, "Önce pandemi ardından da Rusya ile Ukrayna arasında yaşanılan savaş dolayısıyla tüm dünyada bir fiyat hareketliliği yaşanıyor. Ancak Türkiye'nin makro ekonomik verilerine baktığımızda ihracatını sürekli artırdığını ve büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,3 büyüdü. İhracattaşu anda hedefimiz 250 milyar dolar. Sanayimiz hızla büyüyor. OSB'lerimiz büyüyor. Şu anda Malatya'daki mevcut OSB'ler dolmuş vaziyette ve birçok firmamızın başvurusu var.Biz hükümet olarak bu süreçte vatandaşlarımızı korumak adına bütün tedbirleri alıyoruz. Bu süreç elbette geçici bir süreç. Türkiye güçlü bir devlet. Altyapısı ile sanayisi ile insan gücü ile bu durumun da üstesinden gelecek kabiliyete sahibiz" şeklinde konuştu.

Esnaflar için Ticaret Bakanlığı'nın çeşitli kredi ve hibe destek paketlerini devreye aldığını kaydeden Çakır, "Esnaflarımız içinTicaret Bakanlığı'mız bir dizi destek paketini uygulamaya koydu. Bu kapsamda 2021 yılında esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 veya faizsiz kredi imkanı sağlandı. Kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 166 bin 482'ye, kredi bakiyesi ise yaklaşık 77 milyar 524 milyon liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı'mız geçen yıl nedeniyle işleri zararesnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla 4 taksit halinde 4 milyar 279 milyon 583 bin lira gelir kaybı, 359 milyon 647 bin lira da kira desteği sağladı. Bu desteklerden 1 milyon 288 bin 568 esnaf yararlanırken, toplam destek tutarı yaklaşık 4 milyar 305 milyonu buldu. Bunun yanında milyonlarca esnafımıza gelir vergisi istisnası ile nefes aldıracağız. Kira tutarı 2022 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için yıllık 16 bin lira, diğer yerler için 10 bin lirayı aşmayan küçük esnaflarımız, gelir vergisi istisna kapsamında olacak. İstisna kapsamındaki esnafımız beyanname vermeyecek.Bunlar hakikaten önemli adımlar. Biz bugüne kadar hep esnafımızın yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ben bu desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ticaret Bakanımızateşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette ülke gündemine dair de açıklamalarda bulunan Çakır, muhalefetin takındığı dilin ülkeye büyük zararlar verdiğini belirterek, "Maalesef bizim ülkemizde muhalefet algıyla ve yalanla siyaset yürütmeye çalışıyor. Her gün çıkıp akla ziyan açıklamalar yaparak başta kendi tabanları olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin tepkisini alıyorlar. Siyaset dili böyle olmamalı. Tehditle, yalanla, algıyla bir yere varılmaz. Yatırımcıyı tehdit etmekle kimin eline ne geçecek? Bu ülke hepimizin, yatırımcı bu ülkede yatırım yaparsa herkes kazanır. Bir muhalefet lideri neden böyle bir açıklama yapar hakikaten anlamakta güçlük çekiyoruz. Toplumu sürekli huzursuz ederek, insanları gererek kaos siyasetinden fayda ummak büyük bir saçmalıktır. Biz, bugüne kadar hep huzurdan ve sukunetten yana olduk. Dik durduk ama dikleşmedik. Hiç bir zaman algı peşinde koşmadık, kimseye yalan söyleyip hayal satmadık. Ama siyaseten birşey üretmeyenler hep algı ve iftira peşinde koştu. Biz 'yerli araba üretiyoruz' dedik, bize 'yalan söylüyorsunuz fabrikası bile yok' dediler.İşte fabrikası orada, açılmak için gün sayıyor.İHA- SİHAyaptık. 'Bunlar oyuncak'dediler ancak bugünbütün dünya İHA ve SİHA'larımızı konuşuyor.'3. köprü, havalimanı felakettir, bu iş rant işi yaptırmayız' dediler ama biz yaptık ve bugün bizim yaptığımız bu eserleri kullanıyorlar. Daha önce 'ağaç kesiliyor' dediler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar verdiler ama bugün İstanbul'daki millet bahçesine binlerce ağaç dikiyoruz şimdi de yeşile ve ağaca karşı çıkıyorlar. Böyle bir anlayış gerçekten ülkemize ciddi zararlar veriyor. İlkesiz, tutarsız ve sadece bizim yaptıklarımızı karalamak üzerine geliştirilenbir siyaset hiç bir zaman başarı getirmez. Nitekim getirmiyor da. Demek ki muhalefetin algı ve yalanlarının millet nezdinde bir karşılığı yok. Onlar ne kadar çabalasa da bu millet Cumhurbaşkanına güveniyor ve onun yolunda ilerlemeye devam ediyor. Tıpkı bundan önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah 2023'de de Cumhurbaşkanımız bir kez daha milletimizin teveccühü ile başa gelecek" diye konuştu.

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