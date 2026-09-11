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Çağdaş Hukukçular Derneği: Ezgi Apartmanı kararını kabul etmiyoruz

Çağdaş Hukukçular Derneği: Ezgi Apartmanı kararını kabul etmiyoruz
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Çağdaş Hukukçular Derneği, 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara tepki gösterdi. Açıklamada, "İstinaf ve temyiz süreçlerinde kararın bozulması, suç vasfının olası kast olarak tayin edilmesi, beraat kararlarının kaldırılması ve tüm sanıkların eylemlerine uyan suçlardan en üst hadden cezalandırılmaları için mücadelede eden tüm deprem ailelerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz" denildi.

(ANKARA) - Çağdaş Hukukçular Derneği, 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara tepki gösterdi. Açıklamada, "İstinaf ve temyiz süreçlerinde kararın bozulması, suç vasfının olası kast olarak tayin edilmesi, beraat kararlarının kaldırılması ve tüm sanıkların eylemlerine uyan suçlardan en üst hadden cezalandırılmaları için mücadelede eden tüm deprem ailelerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz" denildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş ilinin yüksek riskli deprem bölgesi olduğunun herkes tarafından bilinmesine, bizzat devlet kurumları tarafından hazırlanan risk raporlarına rağmen ticari amaçları uğruna insan canını hiçe sayarak bilime ve hukuka aykırı tadilatları yapan sermaye ve denetim sorumluluğu üzerlerinde olmasına rağmen yalnızca usule uydurmak adına kağıt üzerinde denetimleri gerçekleştiren kamu görevlilerinin sonuçları öngöremediklerinden bahsetmek mümkün değildir. Devlet politikaları nedeniyle katliama dönüştürülen depremin ilk gününden beri söylemeye devam ediyoruz, deprem dosyalarında bilinçli taksirle verilen cezalar ne mevcut hukuka uygundur ne de kamu vicdanını tatmin etmektedir. Deprem yargılamalarında cezalandırılması gereken davranış; insan hayatını öncelemek yerine işin bir an önce ve en karlı şekilde bitirilmesini öne koyan sermayedar anlayış, ahbaplık ilişkileriyle yürütülen denetim süreçleri, insan hayatıyla oynadıklarının farkında olmalarına rağmen denetimi yalnızca kağıt üzerindeki denetimle sınırlayan idari süreçlerdir.

Ülke tarihine bakıldığında 1999 depreminden bu yana ülkemizde yaşanan sayısız depremlerde binlerce ölüm oldu. Ancak sorumluların çok azı yargı karşısına çıkmış ondan da azı cezalandırılmıştır. Yapılan yargılamaların çok azında ciddi cezalar verilmiş, bu cezaların da infazı tamamlanmadan aflarla tahliyeleri sağlanmıştır. Bugüne gelindiğinde kanunlar ve yönetmelikler hem yeni bilimsel verilerle hem de toplumun ihtiyaçlarını karşılamak adına sürekli yenilense de kanunların tatbikinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Uygulamadaki mevzuatta ve doktrinde yer alan unsurların tamamı gerçekleşmesine, dosya kapsamında mevcut tüm delillere ve olası kastla hazırlanmış savcılık mütalaasına rağmen Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ezgi Apartmanı için verdiği bu karar, cezasızlık anlayışın devamcısı, yargı sisteminin insan hayatını değil sermayenin yararını öncelediğinin, yargılananlar sadece muhalifler olduğunda caydırıcı olmayı amaçladığının tescilidir.

Müteahhitlerin sermaye birikimine ve onların emrinde göstermelik kontroller yapan kamu görevlilerine emanet edilmiş hayatlarımız kendi evlerimizde dahi güvende olmadı, olmayacak. Çağdaş Hukukçular Derneği olarak bu kararı kabul etmiyoruz. İstinaf ve temyiz süreçlerinde kararın bozulması, suç vasfının olası kast olarak tayin edilmesi, beraat kararlarının kaldırılması ve tüm sanıkların eylemlerine uyan suçlardan en üst hadden cezalandırılmaları için mücadelede eden tüm deprem ailelerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz."

Kaynak: ANKA
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