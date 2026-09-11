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İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın

İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın istifasını açıkladığı basın toplantısının sonunda dikkat çeken bir an yaşandı. Kartal açıklamasını tamamlayıp masadan kalkarak salondan ayrılırken bir kişinin kahkaha attığı duyuldu. Kahkahayı atan kişinin kimliği bilinmezken, salondaki bir basın mensubu olduğu tahmin ediliyor.

  • İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını açıkladı.
  • Kartal'ın istifa açıklamasının ardından masadan kalkıp salondan ayrıldığı sırada salondan bir kahkaha sesi duyuldu.
  • Kahkahayı atan kişinin kimliği ve gülme nedeni bilinmiyor; bazı Fenerbahçeli taraftarlar kişinin bulunmasını istedi.

Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında sürpriz bir şekilde istifasını açıklamıştı. Kartal'ın açıklamasının ardından ortaya çıkan görüntülerde ise toplantının sonundaki bir detay dikkat çekti.

KARTAL MASADAN KALKARKEN KAHKAHA SESİ DUYULDU

İsmail Kartal, istifa açıklamasını tamamladıktan sonra masadan kalkarak salondan ayrılmaya başladı. Tam bu sırada salondan bir kişinin kahkaha attığı duyuldu. Kahkahanın kimden geldiği görüntülerden anlaşılamazken, sesi duyulan kişinin salonda bulunan bir basın mensubu olduğu tahmin ediliyor.

KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Söz konusu kişinin kimliği ve neden güldüğü bilinmiyor. Bu nedenle kahkahanın doğrudan İsmail Kartal'ın istifasına yönelik olup olmadığı da netlik kazanmadı.

TARAFTARLARDAN "BULUN O ADAMI" ÇAĞRISI

Görüntülerin ardından bazı Fenerbahçeli taraftarlar yaşananlara tepki gösterdi. Taraftarlar, kahkahayı atan kişinin kimliğinin belirlenmesini isteyerek "Bulun o adamı" şeklinde mesajlar yazmaya başladı.

Kaynak: Haberler.com
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