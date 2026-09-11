Beşiktaş-Erzurumspor FK karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.
Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.