Büyükelçi Taha Carım şehadetinin 45. yılında anıldı - Haberler

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977'de Ermeni terör örgütü tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım'ı anmak için tören düzenlendi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda, Carım'ın şehadetinin 45. yılı dolayısıyla yapılan törene Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Roma Temsilcisi Mustafa Davulcu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş ve ilgililer katıldı.

Şehit Büyükelçi Carım için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vatikan Büyükelçisi Göktaş, yaptığı konuşmada, Türk diplomatik temsilciliklerinin terör saldırılarına maruz kaldığı dönemin 70-80'li yıllar olduğuna dikkati çekerek, "O meşum dönemde bazı Ermeni terör örgütlerinin saldırıları neticesinde 31'i diplomat toplam 58 vatandaşımız şehit olmuştur. Vatikan Büyükelçimiz Taha Carım da işte o dönemde kalleşçe pusuya düşürüldü. Sait Halim Paşa'yı 1921'de Roma'da şehit eden eli kanlı zihniyet 9 Haziran 1977 tarihinde Vatikan Büyükelçimiz Taha Carım'a kurşun sıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Carım'ı asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını ifade eden Göktaş, "Bugün kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatikan Büyükelçiliği olarak, Şehit Büyükelçimiz haricinde, gazilerimiz de var. Nitekim 1980'de, yine bir Ermeni terör örgütü, Vatikan Büyükelçimiz Vecdi Türel'i ve korumasını yaralanmış ancak hamdolsun ki o hadise can kaybıyla sonuçlanmamıştır. Bizleri derinden üzen bir diğer konu ise 1977 ve 1980'deki bu terör saldırılarının faillerinin yakalanamamış olmasıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Göktaş, "Biz, terör tehdidine karşı yıllardır daima müteyakkız olmak durumunda kalan bir ülkeyiz. Terörden çok çekmiş, ağır bedeller ödemiş bir ülke olarak, müttefiklerimizden aynı hassasiyeti beklemek en doğal hakkımızdır." dedi.

Göktaş, ırk, etnik köken, dil ve din gerekçesiyle, insanların ayrımcılığa maruz kalmamaları gerektiğini yıllardır söylediklerinin altını çizerek, farklılıkları zenginlik telakki eden bir medeniyetin mensupları olarak, insanların barış içinde bir arada yaşamasının pekala mümkün olduğunu bildiklerini ve bunu savunduklarını söyledi.

Büyükelçi Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu prensipten hareketle, insanlığın huzuruna kasteden ve uluslararası bir soruna dönüşen teröre karşı, tüm ülkelerin hep birlikte kararlı bir tavır sergilemesi gerektiğini düşünüyoruz. Müttefiklik, üyelerin birbiriyle dayanışma içinde olması demektir. Hal böyleyken, milletimizin canına ve huzuruna kast eden terör örgütlerinin, bazı ülkelerde rahatça faaliyet göstermeleri elbette kabul edilebilir bir durum değildir. Dolayısıyla NATO'nun yeniden yapılandığı bu süreçte, ülkemizin terör konusundaki uyarıları ve hassasiyetleri son derece isabetli ve yerindedir. Ülkemizin terörle mücadele kararlılığını, 'oyun bozanlık' gibi göstermeye çalışanlar, gerçeği çarpıtmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Şehit Büyükelçimiz Taha Carım'ı bugün hep birlikte anarken, terörün her türüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. İnsanlığın huzur ve güvenliği için tehdit oluşturan teröre karşı, diğer ülkelerin de daima kararlı bir tavır sergilemelerini temenni ediyoruz."

Gücük: "Bu saldırılarda, maalesef can kayıpları verildi, büyük bedeller ödendi"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de "O döneme dönüp baktığımızda, Büyükelçimiz Taha Carım'ın Roma'da 45 yıl önce şehit edilişinin münferit bir olaydan kaynaklanmadığını görüyoruz." dedi.

1970 ve 1980'li yıllar boyunca pek çok Türk diplomatının ve temsilciliklerinin sistemli olarak ASALA terör örgütü ve bağlantılı oluşumlarınca hedef alındığını dile getiren Gücük, "Bu saldırılarda, maalesef can kayıpları verildi, büyük bedeller ödendi. Merhum Taha Carım'ın şehit edilişinden 3 yıl sonra ASALA terörü, bu kez bir diğer Vatikan Büyükelçimiz Vecdi Türel'i hedef aldı. Büyükelçi Türel, bu saldırıdan yaralı olarak kurtulabildi." diye konuştu.

Gücük, şu ifadeleri kullandı:

"Terör tehdidine karşı etnik, dini, ideolojik ve jeopolitik bir ayrımda bulunmadan terörün tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde bütün uluslararası toplum olarak mücadele etmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum."

Taha Carım suikastı

Büyükelçi Taha Carım, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı sırada Ermeni terör örgütü mensupları tarafından 9 Haziran 1977 öğle saatlerinde Roma'daki Giovanni Paisiello Caddesi'ndeki ikametine girişi sırasında vurularak şehit edilmişti. Saldırıyı "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" (JCAG) üstlenmişti.

Örgüt, 1975-1987 yıllarında gerçekleştirdiği terör eylemlerinde, 1973'ten 1993'e kadar faaliyet gösteren bir diğer Ermeni terör örgütü ASALA gibi çoğunlukla yurt dışındaki Türk diplomatları hedef alıyordu.