Akgün'ün Tutukluluk Hali Devam Etti

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin davada, aralarında tutuklanmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Akgün'ün de bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Akgün'ün de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Bazı siyasiler ile sanık yakınlarının da izleyici olarak yer aldığı duruşmada, bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı, tanıklar dinlendi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Heyet, Akgün ve 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Kasım'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 93 sayfalık iddianamede, 3 kişi "mağdur", Akgün'ün de aralarında bulunduğu 31 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.

Sanıkların belediyedeki görevleriyle üzerlerine kayıtlı şirket ve taşınmazların bilgilerine yer verilen iddianamede, suç örgütünün oluşum ve yapısını ortaya koyma noktasında soruşturma aşamasında yapılan ihbar içerikleri, alınan ifadeler ve yapılan tespitlerin önem arz ettiği, yetkili kurumlara gönderilen 19 ihbar mektubunun bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, "Soruşturma kapsamında alınan beyanlar, ihbar ve araştırma tutanaklarından anlaşıldığı üzere Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün başkanlık döneminde (1994-2025) Büyükçekmece'de kaçak hafriyat alanları oluşturduğu, bazı akrabalarının kontrolünde gerçekleştirilen kaçak dökümlerden haksız kazanç elde ettiği, hafriyatları ham yollarda kullandırtıp sonrasında bu alanlara açıktan asfalt yollar yaptırdığı, inşaat işleri ile uğraşan müteahhitlerden inşaat ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığı daire, villa gibi taleplerde bulunduğu, bunun karşılığında ise inşaatla ilgili izinlerin verildiği anlaşılmıştır. İnşaat ruhsatı ve iskan iznine ilişkin taleplerin bir kısmında müteahhitlere bağış adı altında zorla Büyükçekmece Spor Kulübü hesabına para gönderttiği, bir kısmında ise yapılan projelerden akrabaları ve irtibatlı olduğu kişiler üzerine daire ve villa devri yaptırdığı görülmüştür." ifadelerine yer veriliyor.

Büyükçekmece'nin fiziki ve coğrafi koşulları nedeniyle özellikle villa projeleri için tercih edilen bölgelerden biri olduğuna, ayrıca deprem riskine karşı kentsel dönüşüm ile yapılaşmaya açık yatırım potansiyeli bulunmasından ötürü ilçede büyük ölçekli projelerin bulunduğuna işaret edilen iddianamede, sanık Akgün ile onun emir ve talimatlarıyla hareket eden diğer sanıkların, bu durumu fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamak için müteahhitlerden özellikle yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinin onayı için rüşvet talebinde bulundukları vurgulanıyor.

Örgüt şemasına yer verilen iddianamede, elebaşılığını Akgün'ün yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünde, Akgün'e kamunun verdiği yetki dahilinde mutlak bir bağlılık ve itaatin bulunduğu, örgüt elebaşının verdiği talimatlara diğer üyelerin harfiyen uyduğu, Akgün'ün uzun yıllardan bu yana belediye başkanlığı görevini yürütmesi, görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanması ve belediye içerisinde kendi yapılanmasını kurmasının ilçede çoğu vatandaşın kendisinden korkmasına ve çekinmesine neden olduğu kaydediliyor.

İddianamede, suç örgütünün emir-talimat hiyerarşisi göz önünde bulundurulduğunda sanıklar Nuraydın Sak, Ömer Kazancı, Emre Kekeçoğlu, Osman Yeşilgül, Güngör Gül, Adem Çukur, Mehmet Kılıç, Halil Satı ve Ayhan Bacınoğlu'nun "örgüt üyesi" olarak suç yapılanmasında yer aldıklarına, bu 9 şüphelinin sağlanan haksız kazanç sayesinde kişisel zenginleşmelerini sağladıklarının anlaşıldığına işaret ediliyor.

Ceza istemleri

İddianamede, Hasan Akgün'ün "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "rüşvet alma", 2 kez "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer 30 sanığın da 14 ayrı eylemden, "rüşvet verme", "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" gibi suçlardan 16 yıldan 183 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA