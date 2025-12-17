Haberler

Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı
Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanetten 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü alıp kaçan Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı. Olayla ilgili daha önce 6 kişi tutuklanmıştı.

  • Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı.
  • Erdal Timurtaş, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldı.
  • Erdal Timurtaş ve eşi, çaldıkları altın ve gümüşle İngiltere'ye kaçtı.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

75 kilogram altın ve gümüş çalıp İngiltere'ye kaçan katip Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayında emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmıştı.

Şüphelinin eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı.

YURT DIŞINA KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti.

Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Timurtaş ve eşinin İngiltere'ye kaçarken pasaport kontrolündeki görüntüleri de soruşturma dosyasına girmişti.

