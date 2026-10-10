Büyük Taarruz 5. Kısa Film Festivali programı belli oldu

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Afyonkarahisar'da düzenlenecek "Büyük Taarruz 5. Kısa Film Festivali (BTKFF)" programı belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince düzenlenen festival, 12-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda 12 Ekim tarihinde yapılacak açılış programının ardından yönetmen Ensar Altay'ın "Kanto" filmi gösterimi yapılacak.

Başrollerini Sinan Albayrak, Didem İnselel ve Yıldız Kültür'ün paylaştığı film, aile sevgisi ile kişisel fedakarlıklar arasındaki hassas dengeyi kurmak zorunda kalan genç bir kadının hikayesini konu alıyor.

Kahramanlık hikayeleri konuşulacak

Festivalin ödül töreni 16 Ekim'de Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 5 gün boyunca Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak festival seçkisi ve özel gösterimler gerçekleştirilecek. Paralel oturumlarda ise söyleşiler yapılacak.

Festivalin 2. günü Büyük Taarruz döneminde Afyonkarahisar'da geçen ve askerlik hevesi hiç dinmeyen bir gazinin hikayesini anlatan, yönetmenliğini Taner Elhan'ın üstlendiği "Görev Tamamlandı Asker" filmi gösterilecek, oyunculardan Habib Akalın ile "Büyük Taarruz'da Kahramanlık Hikayeleri" söyleşisi gerçekleştirilecek.

"Bir Zeytin Ağacının Altında" belgesel filmi gösterimi yapılacak

Festivalin 3. günü yönetmenliğini Zümrüt Sönmez'in üstlendiği "Bir Zeytin Ağacının Altında" belgesel filminin gösterim yapılacak. Film, İsrail tarafından şehit edilen Türk-Amerikan insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin hayatını ve adalet mücadelesini konu ediniyor.

Gösterimin ardından Sevda Dursun ve Kübra Kuruali'nin konuk olduğu "Filistin'de Sanatla Direnmek" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Festivalin 4. günü ise yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in yaptığı duayen hikayeci Mustafa Kutlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan "Yıldız Tozu" filminin gösterimi yapılacak.

Festivalde ayrıca yönetmen Ahmet Sönmez'le yönetmenlik atölyesi, Yapımcı Cemil Yavuz ve Yapımcı ve Senarist Elif Hamamcı'yla bir film veya diziye başlamadan önceki süreçleri anlatan "Motor Demeden Önce" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.

Bu yıl festival kapsamında TRT Sinema Tırı, merkezde ve ilçelerde dolaşarak gün boyunca sinema şöleni yaşatacak. 12 Ekim Sandıklı'da, 13 Ekim'de Dinar'da, 14 Ekim'de Dazkırı'da, 15 Ekim'de Bolvadin'de ve festivalin son günü 16 Ekim'de Merkez Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi önünde TRT Sinema Tırı'yla gösterim yapılacak.

Bu yıl ulusal olarak devam eden festivale 380 kısa film başvurdu

Bu yıl ulusal olarak devam eden festivale 380 kısa film başvurdu. Ön değerlendirmeler tamamlanarak belirlenen 8 film finale kaldı. Yapımcı Cemil Yavuz'un başkanlığını üstlendiği jüride, Yönetmen Ahmet Sönmez, Oyuncu Cengiz Bozkurt, Yapımcı ve Senarist Elif Hamamcı ve Akademisyen Emin Paftalı bulunuyor.

Bu yıl başvurular arasından ön jürinin titizlikle seçtiği finalist filmler ise şunlar: Emel Bulut'un "Susmuşlar Eşiği", Ercem Metin'in "Pranga", Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Kadar", Niki Malekian'ın "11 Dakika", Fatih SM Şadoğlu'nun "Gazze Muhabiri", Selçuk Kaan Salk'ın "Uslu", Yusuf Tağ'ın "101: Sıradan Bir Varoluşçu Bilim Kurgu Kısa Filmi" ve Elif Nur Kayalar'ın "Karanfil Kız".

Büyük Taarruz Özel Ödülü için öğrenci finalist filmleri ise şunlar: Ceren Kocatabak'ın "Dünkü Yarın", Elif Omur'un "Sinekler ve Sokak Lambası", Nihad Jabiyev'in "Yoldakiler" ve Mehmetcan Bozkurt'un "Gösteri Bitti".

Yöneticiliğini kültür sanat gazetecisi Sevda Dursun'un, kdanışmanlığını Baran Mayda'nın, koordinatörlüğünü Kübra Kuruali'nin üstlendiği festivalde, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Afyon Kocatepe Sinema Bölümü öğrencilerine yönelik Büyük Taarruz Özel Ödülü de verilecek.

Kısa film festivalinde farklı temalarla Türkiye'den kurmaca, animasyon ve deneysel kategorilerinde filmler yarışacak. Programda, sinema söyleşileri ve panellerin yanı sıra senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyeleriyle sektör temsilcileri tecrübelerini aktaracak.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye festivalin sosyal medya hesaplarından ve "buyuktaaruzkisafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA