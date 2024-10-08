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"Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı

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Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"nin açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"nin açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde başlayan festival, 11 Ekim'e kadar sinemaseverlerle buluşacak.

Açılışta konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, festivale bu yıl ilginin yoğun olduğunu belirterek bunun, şehir adına çok kıymetli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Yiğitbaşı, festivali bu yıl Filistin'e özel içeriklerle zenginleştirdiklerine dikkati çekerek etkinliği çok kıymetli bulduğunu; sinemanın, edebiyatın ve sanatın gücünü çok önemsediğini ifade etti.

Festival yarışmasına ABD, Hindistan, Fransa, İtalya ve Almanya'nın aralarında olduğu 109 ülkeden 2 bini aşkın kısa film başvurusu yapıldığını aktaran Yiğitbaşı, "Bu rakam da festivale çok muazzam bir ilginin olduğunu gösteriyor. Bir yandan Büyük Taarruz Kısa Film Festivali'nde Büyük Taarruz'un, Milli Mücadele'nin, emperyalistlere karşı verilmiş mücadelenin ruhuna da uygun olmak üzere bu yıl 'Büyük Taarruz Özel Ödülü' var. Afyon Kocatepe Üniversitesinden öğrencilerimizin belgesel filmlerinden birine takdim edilecek. Bu da bizim için ayrı bir önem taşıyor." dedi.

"Özgür Filistin sloganı aslında bizim doğduğumuz andan itibaren kalplerimize kazınan iki kelime"

Açılışta ayrıca Vali Yiğitbaşı, Filistinli yönetmen Darin Sallam'a "Özgür Filistin Onur Ödülü" takdim etti.

Sallam, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, festival ekibine ve katılımcılara teşekkür ederek "Bu ödül benim için çok şey ifade ediyor. Çok onurlu ve gururlu hissediyorum." ifadesini kullandı.

Bugün Suriye, Lübnan, Yemen ve Irak'ın yanı sıra Filistin'de 1948'den beri devam eden bir işgalin olduğuna dikkati çeken Sallam, "Çok üzgünüm, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. 'Özgür Filistin' sloganı aslında bizim doğduğumuz andan itibaren kalplerimize kazınan iki kelime. Yıllarca bu iki kelimenin söylenmemesi adına bizi engellediler ama ben şimdi sizin karşınızda 'Özgür Filistin Onur Ödülü' alıyorum. Herkes biz özgür olana kadar bu iki kelimeyi fısıldamaya devam edecek. Özgür Filistin..." diye konuştu.

Sallam, festivalde yarın "Farha" filminin izleyiciyle buluşacağını belirterek "İnşallah buraya yeniden geldiğimde Filistinlilerin geri dönüşünün filmini izliyor olacağız." dedi.

Festival Direktörü Sevda Dursun da açılışta festival destekçilerine teşekkür ederek program hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Festival kapsamında yarın Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde oyuncu Sefa Zengin "Karakter Oluşturmada Oyuncu ile Senaristin Yolculuğu", yönetmen ve yapımcı Tarkan Karlıdağ ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde "Behzat Ç'den Bugüne Televizyon Dünyası" söyleşisi gerçekleştirecek.

Ayrıca "Nefes Yer Eksi İki" filmi ekibi, Akrones Termal Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde sinemaseverlerle bir araya gelecek. Darin Sallam'ın "Farah" filminin gösterimi ve söyleşisi de Kocatepe Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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