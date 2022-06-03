"Bütün Çocuklarımızın Mutluluğu İçin Çalışıyoruz" - Haberler

Porga Bölgesi Ortaköy Mahallesinde ki Şehit Şükrü Ulutaş İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde kurulan platformda genç tiyatrocular tarafından sahnelenen Hacivat-Karagöz orta oyunu, sihirbazlık ve animasyon gösterilerine büyük ilgi gösteren çocuklar, söylenen şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Halat çekme ve sandalye kapmaca yarışmalarında hünerlerini sergileyen çocuklar, keyif dolu ve neşeli anlar yaşadılar.

Renkli ve hareketli bir atmosferin hâkim olduğu şenlikte çocukların heyecanına ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde düzenledikleri şenliklerle bütün çocukların mutlu ve huzurlu olması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çocukların heyecanı ve mutluluğunun paha biçilemez olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Kent Konseyimizle ortaklaşa düzenlediğimiz Porga Çocuk Şenliğimizde ortaya çıkan bu güzel tablo hepimizi mutlu etmiştir, her şey çocuklarımızın mutluluğu içindir. Mahalle sakinlerimizin ve çocuklarımızın bir arada güzel vakit geçirmeleri bizleri sevindirmektedir. Çocuklarımızın etkinlikleri takip ederken yaşadıkları mutluluk, heyecan ve coşku kelimelerle anlatılamayacak kadar değerlidir. Bizler Yeşilyurt'umuzun dört bir tarafının aynı şekilde mutlu, huzurlu ve sağlıklı olması için gayret sarf ediyoruz. Biz birlikte mutluyuz ve birlikte Yeşilyurt'uz." diye konuştu.

Yeşilyurt'un dört bir tarafını 'insan odaklı' hizmetlerle cazip ve tercih edilebilir bir hüviyete kavuşturmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Çınar, kırsal yaşam alanlarının değişimine bu dönemde daha fazla ağırlık verdiklerinin altını çizerken şunları söyledi; " Belediye olarak merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın aynı şekilde geliştirmek, güzelleştirmek ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve ailelerimize yönelik projelerimizle bu alanda ciddi bir farkındalık oluşturduk. İlçemizin değişen kimliğine yakışır etkinliklerimizle toplumsal dinamiklerimizi diri ve canlı tutup; birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışımızı sürekli geliştiriyoruz. Gelişimine ve güzelleşmesine çok fazla önem verdiğimiz Porga Bölgemizdeki yaşam alanlarımızın gerek fiziksel yatırımlar gerekse de sosyal, kültürel, sportif ve eğitim hizmetlerinde hak ettiği imkanlara kavuşması içinde bugüne kadar çok güzel hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturduk. Bu bölgeye ulaşımı daha kaliteli ve güvenli hale getirmek amacıyla yol çalışmalarına büyük bir önem verirken bunun yanı sıra Aşağıköy mahallemizdeki tarihi camimizi restore ederek yeniden ibadete açtık. Gençlerimizin halı saha talebini yerine getirip güzel bir sahayı gençlerimizin hizmetine açtık. Mahalle Muhtarlarımızla güç birliği yaparak daha fazla hizmetin gelmesi için çaba gösteriyoruz. Bu ve benzeri tüm hizmetlerimizle bu güzel ve şirin bölgemizin yaşam standartını yükseltmeye çalışıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde düzenlediğimiz çocuk şenliklerimizde özellikle çocuklarımızın birlikte neşeli, güzel ve keyif dolu anlar yaşamaları için organize ediyoruz. Dört ayrı mahallemizden gelen çocuklarımızın büyük ilgi gösterdikleri Porga Çocuk Şenliklerimizde diğer şenliklerimiz gibi çok güzel ve eğlenceli geçti. Renkli ve keyif dolu anların yaşandığı etkinliğimize yoğun ilgi gösterenmahalle sakinlerimiz ve çocuklarımızın etkinlikler sırasında birlikte eğlenmeleri ve birlikte güzel vakit geçirmeleri toplumsal dayanışma ruhumuzun daha fazla güç kazanmasına vesile olmaktadır. Yeşilyurt'un güzelliklerine yakışır bir atmosferin hâkim olduğu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Etkinliklerin ardından Yeşilyurt Belediyesi tarafından Ortaköy mahallesinde hizmete sunulan Halı Sahada gençler arasında futbol maçı oynandı. Çekişmeli ve heyecan dolu anlara sahne olan maçın ardından sporculara hediyeler takdim edildi.

Porga Çocuk Şenliklerinin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Başkanlığında gerçekleşen 'Mahalle Meclisi' toplantısında Porga Bölgesinde tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili fikir alış verişi yapıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Porga Çocuk Şenlikleri ve 'Mahalle Meclisi' Toplantısına; BBP Malatya İl Başkanı Abdulvahap Karaman, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ve Mahalle Muhtarları da eşlik etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile beraberindeki heyet programların ardından restorasyonu tamamlanan Aşağıköy Mahallesi Hacı Bekir Camide incelemelerde bulundular.

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