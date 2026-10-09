Bursa Mustafakemalpaşa'da akran zorbalığına karşı dijital ağ 23 okulda kullanılıyor

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki TOKİ Fatih Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ecem Muslu, geliştirdiği "Güven Ağı: Okul Temelli Dijital Erken Müdahale Sistemi" projesiyle öğrencilerin akran zorbalığı ve şiddet riski taşıyan olayları okul yönetimine erken aşamada bildirmesini amaçlıyor???????.

Muslu, öğrencilerin şahit olduğu veya gerçekleşebileceğini düşündüğü herhangi bir olumsuz durumu kimlik bilgileri saklı kalmak kaydıyla doğrudan okul müdürüne iletebilecekleri bir sistem tasarlamaya karar verdi.

Muslu'nun yaklaşık 4 yılda geliştirdiği "Güven Ağı: Okul Temelli Dijital Erken Müdahale Sistemi", nisan ayından itibaren ilçedeki 11 lise ve 12 ortaokulda kullanılmaya başlandı.

Okulların mevcut internet sitelerine erişen öğrenciler, "Güven Ağı" paneli aracılığıyla yaşadıkları, tanık oldukları veya riskli gördükleri durumları form üzerinden okul müdürüne iletebiliyor. Sistemde isim belirtmeden bildirim yapılmasına imkan sağlanıyor.

Bildirimleri değerlendiren okul müdürleri, olayın niteliğine göre rehberlik servisiyle veya ilgili kurumlarla iletişime geçiyor. Adli makamların ya da kolluk kuvvetlerinin bilgilendirilmesini gerektiren durumlarda gerekli yönlendirmelerin yapılması hedefleniyor.

Sistemle okulda güvenli bir ortamın oluşturulması hedefleniyor

Projenin yürütücüsü ve okul müdür yardımcısı Ecem Muslu, AA muhabirine, sistemi yalnızca bir ihbar kanalı değil, riskleri erken belirlemeye ve müdahale etmeye yönelik bir araç olarak tasarladığını söyledi.

Muslu, öğrencilerin yaşadıkları veya çevrelerinde gördükleri olumsuzlukları çekinmeden bildirebilmelerini önemsediğini belirterek, sistemle okulda güvenli bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladığını??????? ifade etti.

İlçedeki uygulama kapsamında 23 okuldan 40 yönetici ve 21 rehber öğretmenle görüşmeler yapıldığını aktaran Muslu, sistemin işleyişine ilişkin bilgilendirmelerin gerçekleştirildiğini, uygulamaya yönelik nicel ve nitel verilerin aylık anketlerle takip edildiğini kaydetti.

Muslu, ihbarda bulunan öğrencinin bilgilerinin saklı kalması ilkesine bağlı kalarak projeyi tasarladığını??????? dile getirerek, "Projenin süreç odaklı bir yaklaşımla erken uyarı, erken müdahale ve okul temelli olmasını özellikle sağlamaya çalışıyoruz. Güçlü okul iklimini, güvenli okul iklimine dönüştürmeyi planlıyoruz." dedi.

Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık da projenin öğrencilerin karşılaştıkları olumsuzlukları okul yönetimine hızlı biçimde ulaştırmalarını amaçladığını belirtti.

Okul yönetiminin gerekli tedbirleri zamanında almasının önemine işaret eden Çalık, projenin farklı illerde de uygulanabilecek nitelikte olduğunu dile getirdi.

TOKİ Fatih Ortaokulu Müdürü Vedat Alper ise öğrencilerden ve velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını, sistemi geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA