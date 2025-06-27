Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı

Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı
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Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler ilerleyerek yerleşim alanlarına sıçrarken, köy halkı gözyaşlarıyla tahliye edildi. Tahliye sonrası ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, bir yangın haberi de Bursa'nın Osmangazi ilçesinden geldi. İsmetiye Mahallesi kırsalında, İstanbul-Ankara Otoyolu Demirtaş Viyadüğü yakınlarında öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede kontrolden çıkarak yayıldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yoğun dumanla birlikte geniş bir alana yayılırken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TAHLİYE EDİLDİLER

Alevlerin bazı evlerin kapısına kadar ulaşması, mahallede paniğe yol açtı. Evlerini terk eden vatandaşlar gözyaşları içinde tahliye edildi. Yangın alanına orman ve jandarmaya ait helikopterlerle havadan, çok sayıda personelle de karadan müdahale edilirken, bazı gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi. Ekiplerin bölgede soğutma ve kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin canla başla mücadele ettiği yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir" denildi.

4 İLDE DAHA YANGIN SÜRÜYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, 5 ilde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediyor. İzmir'deki yangın kontrol altına alındı. Tekirdağ, Sakarya, Antalya ve Kahramanmaraş'taki 4 orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı

SAKARYA

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı

ANTALYA

Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde orman yangını çıktı.

Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi ve Kumluca Kasapçayırı Mahallesi Demirci tepesi mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı. Aksu'daki yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Kumluca ilçesindeki orman yangınına ise ilk müdahaleyi yakınlardaki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu personeli yaptı. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, yangın söndürme işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

THK nin yangın söndürme uçakları satışa çıkmıştı

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Turizim Adina Yakilan Güzelim Doga Yaz Basliyo Firsat Bu Firsa

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Kasıtlı yakılıyor ornana giriş yasak oldugu halde bilerek yakıyorlar

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Haber YorumlarıReşat:

Kimse kusura bakmasın bilinçli yapılan şeyler,, ormanları peşkeş çekmeye başladılar 5,6 yıldır,,her yıl aynı olay ama önlem yok,, çünkü bilinçli yapılan şeyler adamlar zeytinlikleri yok edecek ediyorlar Çanakkale de sırf para için dur bakalım hangi ensesi geniş yiyecek,,,yinede bunlardan iyisi yok ??

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Haber YorumlarıFeti Çelik:

geçmiş olsun tüm vatandaşlarımıza şöyle bir şey söylemek istiyorum lütfen dikkatli olalım bakın görüyorsunuz ki bazı evlerde bile hasarlar oluşmuş evlerimizin ve canımızın yanmamasını istiyorsak bilhassa ormanlarımızda bile Ateş yakarken bile dikkat edelim Ateş yakmayalım mümkünse yanan bir yeri gördüğünüz anda hemen müdahale etmeye çalışalım Allah yolumuzu sonumuzu hayırlı eylesin Rabbim bizleri tüm yangın felaketlerinden sel felaketlerinden korusun amin ecmain

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