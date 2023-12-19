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Bursa'da Uzaklaştırma Kararı Biten Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü

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Bursa'da hakkındaki uzaklaştırma kararı biten Mustafa Ali Ayda, eşi Burcu Ayda'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı cep telefonu görüntüsüyle ortaya çıktı. Mustafa Ali Ayda tutuklandı.

BURSA'da, hakkındaki uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra eşi Burcu Ayda'yı (32) kalbinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Ali Ayda'nın (34), çocuklarıyla birlikte anneannesinde kalan eşini, "Ben değiştim. Artık sana ve çocuklarıma zarar vermeyeceğim" diyerek ikna edip evine getirdikten sonra öldürdüğü öğrenildi. 4 çocuk annesi kadının sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalıştığı anların cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı

Burcu Erdanlı, 2014 yılında tanıştığı Mustafa Ali Ayda ile evlendi. Çiftin geçen 9 yıl içinde, 4 çocukları dünyaya geldi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Mustafa Ali Ayda'nın uyguladığı şiddet ve hakaretlere dayanamayan Burcu Ayda, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunarak, 9 yıllık eşi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Anne ve babası Yozgat'ta yaşayan Burcu Ayda, çocukları Z.A. (9), B.A. (6), Ü.A. (5) ve Y.A. (2) ile anneannesinin evine sığındı. İddiaya göre hakkındaki uzaklaştırma kararı biten ve eşinin kaldığı anneannesinin evine giden Mustafa Ali Ayda, "Ben değiştim. Artık sana ve çocuklarıma zarar vermeyeceğim. Evimize gidelim" dediği Burcu Ayda'yı ikna etti. Çift, 4 çocuklarıyla merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak'ta bulunan evlerine döndü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Mustafa Ali Ayda, hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı bitip evine getirdiği eşini, 11 gün sonra, 17 Aralık saat 04.30 sıralarında, çocuklarının gözü önünde sol göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Burcu Ayda'nın ve çocuklarının çığlıklarını duyarak yardıma koşan komşuları, kadını kapının girişinde kanlar içinde yatarken gördü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ayda'yı dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışırken, çevredekiler o anları cep telefonu ile görüntüledi. 4 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

FIRININ BODRUM KATINDA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mustafa Ali Ayda'yı, gelen ihbar üzerine, 8 saat sonra merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir fırının bodrum katında saklandığı sırada yakaladı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Ayda, ilk ifadesinde, ailevi nedenler yüzünden çıkan tartışmanın ardından Burcu Ayda'yı bıçakladığını itiraf etti. "O gece kendisiyle konuşmak istedim. Bağırıp hakaret ettikten sonra, mutfağa su içmeye gidince ben de onu bıçakladım" dediği öğrenilen Ayda, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARDEŞLERE DEDELERİ BAKACAK

Öte yandan anneleri gözlerinin önünde öldürülen 2'si erkek 4 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına aldı. Mustafa Ali Ayda'nın babası Medeni Ayda, devlet korumasını kabul etmeyerek, torunlarının bakımını üstlendi. Dedelerinin yanında kalmaya başlayan Ayda kardeşlere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün görevlendirdiği psikolog tarafından destek veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Savcılığı Bursa Aile İçi Şiddet Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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