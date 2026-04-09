Bursa'da öğretmenlerin becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen 'Eğitimde Dönüşüm Atölyeleri' tanıtıldı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlerin uygulama becerilerini güçlendirmek ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Eğitimde Dönüşüm Atölyeleri"nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kültür Merkezi Murat Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, atölye kapsamında yapılacak tüm çalışmaların öğretmen, öğrenciler ve eğitim sistemi için hayırlar getirmesini diledi.

Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hem beceri hem de değer odaklı yapısıyla, ölçme ve değerlendirme yaklaşımı üzerinden sürekli gelişimi hedeflediğini belirterek, aynı zamanda da öğrencilere düzenli geri bildirimlerle kendilerini inşa etmeleri için veri sunan bir süreci ifade ettiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sürekli inşa halinde bir süreç olduğunu vurgulayan Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, milli pedagoji anlayışı için uygun zemin oluşturuyor. Kavramsal beceriler, alan becerileri, okuryazarlık becerileri, sosyal duygusal öğrenme becerileriyle karşımızda duran beceri örgüsü temelli bir program var. Erdem-değer-eylem çerçevesi de burada çok büyük bir destekleyici onu da unutmamamız gerekir." diye konuştu.

Yelkenci, 2024 Eylül'den beri öğrencilerdeki becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Artık didaktik yaklaşımlar bizim modelimizde (Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) yok. Bir inşa süreci var ve bu inşa süreci çocuğun kendi kendine başardığı bir süreç. Biz öğretmenler sadece çocuklarımıza yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz, rehberlik yapıyoruz. Ben buna 'öğretmenin mücerret kılavuzluk görevi' diyorum. Öyle bir kılavuz ki kılavuzluğunu öğrenciye hissettirmiyor, bir baskı oluşturmuyor öğrencide.

Doğal bir şekilde bütün süreçler yürüyor. Öğrencimiz, evladımız kendi kendisini, çağın gereklerine uygun, imkanlarını kullanan ve aynı zamanda değerlerini edinmiş olan bir şekilde o inşa süreci sürüyor. Bu anlamda bu çalışmanın buraları besleyecek, kendinize ait, bize özgü, bu topluluğun ortalaması neyse o ortalamayı yansıtan, bize özgü fikirlerin çıkacağı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni daha da besleyeceği, daha da güçlendireceği bir zemin olduğunu düşünüyorum."

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni daha da ileriye taşımayı hedefleyen bu buluşmanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlerin uygulama becerilerini güçlendirmek ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdikleri atölye programının uygulama temelli bir yaklaşım üzerine inşa edildiğini aktaran Çokgezer, "Alan bazlı ders içeriklerinden sosyal duygusal öğrenmeye, ölçme ve değerlendirmeden erdem-değer-eylem modeline kadar geniş bir yelpazede toplam 15 atölyemizde alanında yetkin akademisyen ve öğretmenlerimizin katkılarıyla süreci başlatıyoruz." diye konuştu.

Çokgezer, atölyenin, öğretmenlerin gönüllülük esasına dayalı olarak aktif katılımını esas aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yönüyle, sadece bilgi aktarımını değil, sahaya doğrudan yansıyan bir dönüşümü hedeflemekteyiz. Akademisyenlerimiz ve eğitimcilerimizin rehberliğinde yürütülecek bu atölyelerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki en önemli taşıyıcı unsuru öğretmenlerimizin sınıf içi uygulamalarına somut katkılar sunacağına inanıyoruz. Eğitimde dönüşüm yalnızca program değişikliği değil, aynı zamanda bakış açısının, yöntemlerin ve uygulamaların birlikte gelişmesidir. Bugün başlattığımız bu süreç, Maarif Modeli'nin sahada karşılık bulmasını sağlayan güçlü bir uygulama zemini oluşturacaktır."

Yelkenci ve beraberindeki heyet atölye çalışmalarına katılan öğretmenleri ziyaret etti.