Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada nişanlı çift hayatını kaybetti

Bursa'da düğün alışverişi yapan Yasin Altınkaynak ile nişanlısının bulunduğu araç, dönüş yolunda bir tıra arkadan çarptı. Feci kazada evlilik hayalleri kuran çift hayatını kaybetti.

Bursa'da nişanlı bir çiftin içinde bulunduğu araç, düğün alışverişinden dönerken seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada araba ezilirken genç çift hayatını kaybetti.

İKİSİ DE CAN VERDİ

Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında saat 04.30 sıralarında Yasin Altınkaynak (27) idaresindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan Y.A yönetimindeki tıra çarptı. Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve yolcu konumunda bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu dorsede sıkışarak hayatını kaybetti.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Düğün hazırlığı yapan çiftin düğün alışverişinden döndüğü öğrenildi. Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.