Bursa'da Motoru Tutuşan Cip Kullanılamaz Hale Geldi

Olay, saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Acemler Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Yunuseli Mahallesi istikametinden, Acemler Mahallesi yönüne seyir halinde olan cipin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bu sırada, sürücü durdurduğu cipi terk ederken, alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cipteki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası cip kullanılamaz hale gelirken, o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel