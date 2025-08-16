Bursa'da Mısır Uyruklu Adam Evinde Ölü Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan Mısır uyruklu Maghawry Ali (55), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bircanlar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'nci katında meydana geldi. Mısır uyruklu Said Hassan Maghawry Ali'den bir süredir haber alamayan arkadaşı evine gitti. Evin kapısını açamayan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişinin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin Mısır'a gitmek üzere uçak bileti aldığı öğrenilen Mısır uyruklu Maghawry Ali olduğu saptandı. Ali'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.