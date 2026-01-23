Haberler

Kiralamak için gittiği 17. kattaki boş dairenin balkonundan atladı

Kiralamak için gittiği 17. kattaki boş dairenin balkonundan atladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17'nci katındaki boş dairenin balkonundan atlayan 44 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

  • Özgür Demirtaş, Bursa'da kiralık daire gezmek için gittiği 17. kattaki binanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
  • Olay, Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Kiremitçi Caddesi'ndeki 23 katlı apartmanda meydana geldi.
  • Emlakçı Sude G., Özgür Demirtaş'ın balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktığını ifade etti.

Bursa'da kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17'nci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Özgür Demirtaş'ın, intihar ettiği belirtildi.

BOŞ KİRALIK DAİREYİ GEZERKEN BALKONDAN ATLADI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Kiremitçi Caddesi'ndeki 23 katlı apartmanda meydana geldi. Özgür Demirtaş, kiralık ev aradığını belirterek emlakçı Sude G. ile anlaşıp bir apartmanın 17'nci katındaki boş daireyi görmeye gitti. Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, korkulukları aşarak beton zemine düştü.

Kiralama bahanesiyle baktığı 17'nci kattaki dairenin balkonundan atlamış

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 44 yaşındaki Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kiralama bahanesiyle baktığı 17'nci kattaki dairenin balkonundan atlamış

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, emlakçı Sude G.'nin emniyetteki ifadesinde, kiralamak için daireyi gezdirdiği Özgür Demirtaş'ın balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktığını söylediği bildirildi.

Kiralama bahanesiyle baktığı 17'nci kattaki dairenin balkonundan atlamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı