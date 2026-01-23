Kiralamak için gittiği 17. kattaki boş dairenin balkonundan atladı

Bursa'da kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17'nci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Özgür Demirtaş'ın, intihar ettiği belirtildi.

BOŞ KİRALIK DAİREYİ GEZERKEN BALKONDAN ATLADI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Kiremitçi Caddesi'ndeki 23 katlı apartmanda meydana geldi. Özgür Demirtaş, kiralık ev aradığını belirterek emlakçı Sude G. ile anlaşıp bir apartmanın 17'nci katındaki boş daireyi görmeye gitti. Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, korkulukları aşarak beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 44 yaşındaki Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, emlakçı Sude G.'nin emniyetteki ifadesinde, kiralamak için daireyi gezdirdiği Özgür Demirtaş'ın balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktığını söylediği bildirildi.