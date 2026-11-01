Bursa'da içme suyu barajlarında doluluk yüzde 67'ye ulaştı, Gölbaşı'nda kuraklık sürüyor

BURSA'da etkili olan sağanak, Doğancı ve Nilüfer barajlarını doldurdu. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan bu barajlarda su seviyesi yüzde 67'ye ulaşırken, tarım arazilerini besleyen Gölbaşı Barajı'nda yer yer kuraklık hakim. Yüzde 50'si kuruyan Gölbaşı Barajı'nda koyunlar otlarken, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, "Salma sulama yöntemiyle göletten sürekli su çekilmesi sebebiyle göl seviyesi yoğun yağışlara rağmen yine alt seviyelere kadar indi" dedi.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde, 'Su ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir' sözleriyle tanımladığı Bursa, yeniden su şehri tanımına kavuştu. Nüfusu 3 milyon 271 bin olan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 43 milyon metreküp su hacmine sahip Doğancı Barajı ile 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı'nda geçen yıl ekim ayında yüzde 0,28 olarak ölçülen doluluk oranı, bu sene sevindirici düzeye ulaştı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 67,42 olarak kaydedildi. Su tasarrufu çağrıları ve sağanakla birlikte içme suyu barajlarındaki seviye artarken, Bursa Ovası'nı besleyen Gölbaşı Barajı'nda yer yer kuraklık hakim.

KURAKLIK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerini sulamak için Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 50'si kurudu. Uludağ ve Katır dağlarından akan sularla beslenen Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan barajda yaşanan kuraklık, dronla havadan görüntülendi. Balıkçıların kayıkla açıldığı 3 bin dönümlük alanda artık koyunlar otluyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 85'E ULAŞMIŞTI

Mart ayında Gölbaşı Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığını hatırlatan BUÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, vahşi sulamaya dikkat çekti. Tarımsal sulama için göletten sürekli su çekilmesinin kuraklığa yol açtığını belirten Doç. Dr. Efsun Dindar, "Gölbaşı Göleti geçtiğimiz yıl, özellikle 2025 yılında ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalmıştı. Ancak bu yılın başındaki yağışlarla birlikte sevindirici düzeylere gelmişti. Hatta mart sonu itibarıyla yüzde 80'lere kadar doluluk oranına ulaşmıştı. Ancak yazın hem buharlaşmanın etkisi, tarımsal faaliyetlerin yoğun olması ve salma sulama yöntemiyle göletten sürekli su çekilmesi sebebiyle göl seviyesi yoğun yağışlara rağmen yine alt seviyelere kadar indi" diye konuştu.

SU KALİTESİ DE DÜŞÜYOR

Barajdaki kuraklığın suda yaşayan canlılar için de büyük risk yarattığına dikkat çeken Dindar, "Sulama göletinin amacı, oradaki tarımsal faaliyetleri ve verimli toprakları sulamak. Ancak kontrolsüz bir biçimde salma sulamanın yapılmasıyla birlikte su seviyesinin azalması su kalitesini de olumsuz etkiliyor. Suyun içerisindeki çözünmüş oksijen miktarını da azaltıyor ve çözünmüş oksijen miktarının azalması demek oradaki canlılık için de kritik seviyelere düşmesi anlamına geliyor. Bu da hem oradaki ekosistemdeki sucul canlıların yaşam kalitesini etkilediği gibi, su kalitesinin bozulmasına ve suyun daha bulanık ve verim açısından da düşük bir kapasiteye sahip olmasına sebep oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı