Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Geçit Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmeye çalışılıyor. Yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı.
BURSA'nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel