Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

BURSA'nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel