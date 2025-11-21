Haberler

Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Güncelleme:
Bursa'da bir eczanede çalışan 23 yaşındaki D.Ö. isimli kadın hava almak için iş yerinin önüne çıktığı sırada, şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken çığlıkları duyan arkadaşı, D.Ö.'nün yardımına koştu. 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

  • Yıldırım ilçesinde bir eczanede çalışan D.Ö., sabah 10.00'da kapı önünde T.K. tarafından saldırıya uğradı ve kıyafetleri çıkarılmaya çalışıldı.
  • T.K. cinsel saldırı suçundan tutuklandı, H.K. serbest bırakıldı.
  • Olay eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesindeki bir eczanede çalışan D.Ö., sabah 10.00'da hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.'nün yardım çığlıklarına eczanedeki çalışma arkadaşı koştu. Yere düşen D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle şüpheliden kurtuldu. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.'nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin arkadaşı H.K. (26) de kadının yanına gelirken, D.Ö.'nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı. Olayın şokunu yaşayan kadının, "Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı" dediği de duyuldu.

KAÇAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (45)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Sokakta silkilebilirsiniz, tanımadığınız birisi tarafından öldürülüp niyazi olabilirsiniz, kafanıza bina yıkılabilir, kahve içip zehirlenebilirsiniz vs her türlü fantezi türde felaketlerle karşılaşabilirsiniz ama devlet, devletin valileri, belediye başkanları kafayı kediye, köpeğe takmış...

Yorum Beğen668
Yorum Beğenme97
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Hilmi Şıkoğlu:

10 ayrı suç dışarda 34 ayrı suç dışarda 100 ayrı suç dışarda terorist tecavüzcü katil herkes dışarda...

Yorum Beğen565
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Hapishaneleri boşaltırsan af çıkarırsan olacağı budur.Anlaşıldı bu iş bunlarla olmayacak.

yanıt161
yanıt5
Haber YorumlarıMurat YILDIZ:

Kemal abartma sende. 9 yaşında ki çocuk canı çektiği için baklava çalınca onu bayağı içeride tutmuşlar dı. Yani herkes bırakılmıyor..

yanıt113
yanıt30
Haber Yorumlarıtolga çakır:

İçerde Bir apo kaldı onu da çıkarmak için uğraşıyorlar

yanıt35
yanıt2
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Bunlarin babalarida Rahsan affi ile salinmislardi.

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Yer yok gazetecilere ve politikacılara.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıkalyoncu.53:

bu soysuzları kim salıveriyor anlamak mümkün değil bu tür şerefsiz yoksunları yüzünden masum insanlar katil oluyor 10 ayrı suç nedir ya adaletinizi gözden geçirin

Yorum Beğen276
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Yokkk artikkkk daaaaaa.... Saldinuz mi yakalananlari... Bekliyoruz salma haberlerini

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 45 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
