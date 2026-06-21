Haberler

Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi

Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi Haber Videosunu İzle
Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yiyecek arayışına çıkan bir ayı, kapı ve pencereleri kırarak bir günde tam 20 eve girdi. Evleri talan eden ayının ardında bıraktığı izler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda ayı paniği yaşandı.

KAPI VE PENCERELERİNİ ZORLAYARAK BİR GÜNDE 20 EVE GİRDİ

Yaylada yiyecek arayan bir ayı, yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu. Ayı, bazı evlerin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri girdi. Evlerde bulunan gıda malzemelerini dağıtan ayı, eşyalara da zarar verdi. Yayla sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yaşanan olay, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken, o anlar yaylaya çıkan Yusuf Kus tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer ise vatandaşları yiyecek ve atıkları açıkta bırakmamaları konusunda uyarırken, yabani hayvanlarla karşılaşılması halinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak

106 vekil CHP’den istifa edecek! Tarih de yeni adresleri de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil

Koca bir mahalle yağmur duasına çıktı! Bu kez dertleri yağması değil
Filenin Sultanları'nın maçına damga vuran halay sevinci

Geceye damga vuran anlar!
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü

İstek şarkısı çalınmadı, düğün evini kan gölüne çevirdi
Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı

Çakarlı araçla yakalandı, savunması pes dedirtti
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor

Victor Osimhen'e dev talip! Galatasaray servet kazanabilir
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı