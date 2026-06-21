Ankara'da yağışlar için şükür duası yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Dağşeyhler Mahallesi'nde yağışlardan dolayı şükür duası yapıldı.

Son aylarda Ankara genelinde yağışların artması dolayısıyla Beypazarı ilçesi Dağşeyhler Mahallesi sakinleri tarafından şükür duası programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okunan programda vatandaşlar manevi atmosferi hep birlikte yaşadı. Muhtar Bayram Uysal, "Her sene düzenlediğimiz şükür duasını bu sene de vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı