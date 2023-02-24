Bursa'da Doğancı Barajı, 40 yıldan bu yana en düşük seviyede

BURSA'da, kentin içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 24 olurken, Nilüfer Barajı'nda ise neredeyse su kalmadı. Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, kurulduğu 1983'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Uludağ'ın eteklerinde yer alan ve Bursa'nın içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle yüzde 24'te kaldı. Nilüfer Barajı ise neredeyse tamamen kurudu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, günlük su tüketimi ortalama 400 bin metreküp olan kentteki Doğancı Barajı'nda 7 milyon 575 bin metreküp su kaldı. Doğancı Barajı, kurulduğu 1983 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Tedbir olarak BUSKİ tarafından kentteki her abonenin cep telefonuna su tasarrufu yapmaları yönünde uyarı mesajı gönderildi. Ayrıca kentin birçok noktasındaki reklam panolarında su tasarrufu yapılması konusunda uyarı yazıları yer aldı.

Yazın su tüketiminin artığına da dikkat çeken Gülenç, "Günler uzadıkça insanların ihtiyaçları artıyor. Bu da evdeki temizlik olayının artmasına, bahçelerin sulanması anlamına geliyor. Yaz aylarında ortalama su tüketimi artıyor. Kış aylarında kente ortalama 400 bin metreküp su verirken, yaz aylarında ise ortalama 500 bin metreküp su veriyoruz. Umarım önümüzdeki günler yağışlar istediğimiz seviyede olur ve barajlarımız normal seviyeye gelir" diye konuştu.