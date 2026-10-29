Bursa’da Cumhuriyet’in 103’üncü yılı coşkusu

BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, Heykel'deki Valilik Binası'nda tebriklerin kabulü ile başladı. Törenlere Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve protokol üyeleri katıldı. Valilikteki tebrik kabulünün ardından Tayyare Kültür Merkezi'ndeki salonda kutlama programına geçildi. Halk oyunları gösterilerinin de sunulduğu programın açılış konuşmalarını Bursa Valisi Erol Ayyıldız yaptı. Vali Ayyıldız, "Başta kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bursa'mız olmak üzere aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun diyorum" dedi.

'MİNNET VE SONSUZ ŞÜKRANLA ANIYORUZ'

Kürsüdeki konuşmasını sürdüren Bursa Valisi Ayyıldız, "Türk milleti, tarih sahnesine çıktığı ilk günden beri hürriyetinden asla ödün vermemiş, bağımsızlık meşalesini her daim canı pahasına taşımıştır. Emperyalist güçlerin bu necip milleti tarihten silme noktasındaki karanlık emelleri; aziz milletimizin sarsılmaz imanı ve çelikten iradesi karşısında bir kez daha yerle yeksan olmuştur. İstiklal Harbi'nde kanla, canla yazılan destansı zafer cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmış, Türk milleti kendi mukadderatının üzerinde hiçbir güce boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, Türk milletinin hürriyetine olan sarsılmaz sevdasının, hiçbir baskı ve tahakküm karşısında diz çökmeyeceğinin en gür sesidir. Bu muazzam mirasi bizlere vatan kılan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyoruz" diye konuştu.

'GENÇLER, CUMHURİYETİMİZİN YILMAZ BEKÇİLERİSİNİZ'

Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vali Ayyıldız: "Türk milletinin birliğine, dirliğine ve bekasına el uzatmaya yeltenenler tarihin tozlu sayfalarındaki ibretlik sonlarına baksınlar. Çünkü Türk tarihinin her bir satırı düşmanlarına karşı yazdığı muazzam kahramanlık destanlarıyla doludur. Bugün de içinde kin ve nefretle birliğimizi hedef alan her türlü terör örgütünün akıbeti, dün Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da hezimete uğrayanların karanlık sonundan farklı olmayacaktır. Cumhuriyet, istiklal mücadelesinin bağrından çıkan en kıymetli değerdir. Milletimizin bu topraklardaki bin yıllık varlığını ebedi teminat altına almış, egemenliğin mühürlenmiş bir sembolü olmuştur. Bu güçle Türk milleti tam bağımsızlık yolunda yürümeye değil, koşmaya odaklanmış ve muasır medeniyetler seviyesini aşmayı kendine sarsılmaz bir hedef görmüştür. Cumhuriyetimizi ayakta tutan asıl kuvvet; milli birlik ve beraberliğimizin temelini oluşturan tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ülküsüdür. Bu kutlu emaneti aynı azim ve sarsılmaz inançla yaşatacak, cumhuriyetimize sonsuza dek canımız pahasına sahip çıkacağız. Köklü tarihi, güçlü kültürel birikimi ve üretim geleneğiyle ülkemizin müstesna şehirlerinden biri olan Bursa'mız da cumhuriyetimizin kazanımlarını geleceğe taşıma yolunda önemli bir yere sahiptir. Ecdadımızdan devraldığımız bu kıymetli mirası korumak; şehrimizi eğitimden sanayiye, kültürden teknolojiye her alanda daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ BİR ÜLKENİN TEMİNATI, SİZLERİN KARARLILIĞINDA SAKLIDIR'

Vali Ayyıldız, konuşmasını gençlere ve Bursalılara seslenerek şöyle tamamladı:

"Çok değerli gençler, bu anlayışla istikbalimizi aydınlatacak olan yegane ışık, umudumuz, yarınlarımız ve en kıymetli hazinemiz sizlersiniz. Sizler cumhuriyetimizin, istiklal ve istikbalimizin yılmaz, yorulmaz bekçilerisiniz. Şühedanın kanıyla sulanmış vatanımız, şanlı bayrağımız, devletimiz ve demokrasimiz sizlere emanettir. Attığınız her adımda, yaptığınız her işte vatanın ve milletin ali menfaatlerini daima her şeyin üzerinde tutacaksınız. Kendinizi sadece bugünün dünyasına değil, geleceğin dünyasını inşa edecek liderler olarak yetiştireceksiniz. Unutmayın ki güçlü ve lider bir ülkenin en büyük teminatı; sizlerin azmi, bilgisi ve sarsılmaz kararlılığında saklıdır. 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" dedi.

BURSA KENT MÜZESİ'NDE CUMHURİYET SERGİSİ

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki törenin tamamlanmasının ardından Bursa Kent Müzesi'ne geçilerek Cumhuriyet Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise yaptığı konuşmada, "Kıymetli arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi Bursa'mızın Kent Müzesi'nde yer alıyoruz. 103 yıl önce verilmiş olan mücadeleyi biz burada aşama aşama görebiliyoruz. O zamanki verilen mücadelenin haklı gururunu bugün geldiğimiz noktada aynı heyecanla yaşıyoruz. ve bizler de bizim atalarımızın, ecdadımızın bize bıraktığı bu mirası en iyi şekilde büyütmekle, daha yukarılara kaldırmakla hepimiz en büyük sorumluluk olarak görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz de bugün geldiğimiz noktada geçmişimizde verilen mücadelenin kıymetini bilen birer nesiller olarak elimizden gelen her türlü mücadeleyi vermeye de hazırız. Bugün de inşallah kortej yürüyüşümüz olacak. Yürüyüş ve konserlere bütün vatandaşımızı meydanlara bekliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kutay SALİ / BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı