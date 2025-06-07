Bursa'da Boğulma Olayı: 14 Yaşındaki Çocuk Kurtarılamadı

Bursa'da Boğulma Olayı: 14 Yaşındaki Çocuk Kurtarılamadı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yüzmek için denize atlayan 14 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulhamit El Derviş boğuldu. Kurtarma girişiminde bulunan 19 yaşındaki E.Ç. son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Abdulhamit El Derviş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için iskeleden denize balıklama atlayan Suriye uyruklu Abdulhamit El Derviş (14) boğuldu. Çocuğun çırpındığını görünce kurtarmak için denize atlayıp, boğulma tehlikesi geçiren E.Ç. (19) ise son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.10'da Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi Cavit Çağlar İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Abdulhamit El Derviş, serinlemek için iskeleden balıklama şekilde denize atladı. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuğu gören E.Ç., denize atlayarak çocuğu kurtarmak istedi. Ancak o da akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İki kişinin suda çırpındığını fark edince denize atlayan vatandaşlar, E.Ç.'yi sahile çıkarmayı başardı. Abdulhamit El Derviş ise gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

4 METRE DERİNLİKTE 2 KUM TEPECİĞİ ARASINDA BULUNDU

Suda gözden kaybolan Abdulhamit El Derviş için bölgeye Güney Marmara Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-25 botu, Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi-11 sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaptığı aramada, denizin 4 metre derinliğindeki 2 kum tepeciği arasında, bilinci kapalı halde bulunarak sahile çıkarılan Abdulhamit El Derviş, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili, Gemlik Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber: Kazım BULUT Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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