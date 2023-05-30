Bursa'da alkollü sürücüye 10 yıl 8 ay hapis cezası

Bursa'da meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada tutuklu sanık Fatih Karaca'ya 'Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

BURSA'da, otomobilin karşı yönden gelen 2 otomobile çarptığı, Sedat Karakuş (43) ile Adeviye Erener'in (58) hayatını kaybedip, 3 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin davada karar çıktı. Kazada 2.76 promil alkollü olduğu belirlenen tutuklu sanık otomobil sürücüsü Fatih Karaca (36), 'Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 2021 Temmuz'da, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Hatalı sollama yapan Fatih Karaca yönetimindeki 16 ED 771 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdeniz Kösemen'in kullandığı 16 ANB 631 ve Sedat Karakuş'un kullandığı 16 TCJ 07 plakalı otomobillere çarptı. Sedat Karakuş, yanındaki eşi Selda Karakuş (47), oğlu Metehan Karakuş (14) ve teyzesi Adeviye Erener otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 4 kişiden otomobil sürücüsü Sedat Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Selda Karakuş, Metehan Karakuş, Adeviye Erener ile Fatih Karaca'nın kullandığı otomobildeki Arif Yeşilbaş, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adeviye Erener de tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaza sırasında 2.76 promil alkollü olduğu belirlenen sanığı, 'Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle, cezada artırım yapan mahkeme heyeti, Fatih Karaca'ya 10 yıl 8 ay hapis cezası verdi, tutukluluk halinin devamına hükmetti.