Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü

Güncelleme:
Bursa'da 25 yaşındaki bir genç, ailevi nedenlerle tartıştığı eniştesini tabancayla 8 el ateş ederek öldürdü. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Fırat Ç. (25), Bursa'da eniştesi Alperen Şahin'i (30) tabancayla 8 yerinden vurarak öldürdü.
  • Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
  • Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Fırat Ç. (25), sokakta karşılaşıp tartıştığı eniştesi Alperen Şahin'i (30) tabancayla 8 yerinden vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Ç., ablasının eşi Alperen Şahin'le sokakta karşılaştı.

8 KURŞUN İSABET ETTİ

İddiaya göre, ailevi konular nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Daha sonra Fırat Ç., yanındaki tabancayla eniştesine ateş açtı. 8 kurşunun isabet ettiği Şahin yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Alperen Şahin, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
