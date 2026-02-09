Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü
Bursa'da Fırat Ç. (25), sokakta karşılaşıp tartıştığı eniştesi Alperen Şahin'i (30) tabancayla 8 yerinden vurarak öldürdü.
Olay, saat 11.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Ç., ablasının eşi Alperen Şahin'le sokakta karşılaştı.
8 KURŞUN İSABET ETTİ
İddiaya göre, ailevi konular nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Daha sonra Fırat Ç., yanındaki tabancayla eniştesine ateş açtı. 8 kurşunun isabet ettiği Şahin yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Alperen Şahin, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.