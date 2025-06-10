Bursa'da 5 Günlük Aramanın Ardından Kaybolan Çocuk Bulundu

Bursa'da 5 Günlük Aramanın Ardından Kaybolan Çocuk Bulundu
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gündür aranan 13 yaşındaki Burak Koçak, arkadaşının evinde sağ olarak bulundu. Arama çalışmalarına çeşitli ekipler katıldı ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gündür aranan çocuk, arkadaşının evinde bulundu.

İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde perşembe gününden beri ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları bugün de devam etti.

AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, HAYRAT, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (AKE), UMKE, ANDA ve İHH'dan oluşan 103 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalara 5 dron, 4 arama köpeği ve 23 araç da destek verdi.

Burak Koçak'ın son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, çalışmalarını bu doğrultuda yürüttü.

Ekipler, Burak Koçak'ı aynı mahallede arkadaşının evinde saklanırken buldu.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Alper - Güncel
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