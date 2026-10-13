Bursa Büyükşehir'in afet dirençlilik beyannamesi 13 Ekim'de imzalandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan "Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi" düzenlenen törenle imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademik oda temsilcileri ve Büyükşehir bürokratları katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın geleceği adına son derece önemli bir adımı hep birlikte attıklarını belirtti.

Biba, evleri, mahalleleri, aileleri afetlere karşı daha güvenli, hazırlıklı ve dirençli yapmak üzere yola çıktıklarını dile getirerek, "Hazırladığımız beyannameyi, kriz anlarında refleks göstermenin ötesine geçen, riskleri henüz ortaya çıkmadan kaynağında yok etmeyi hedefleyen bütüncül bir yaklaşımla tasarladık. Gerçek afet yönetimi, felaket yaşandıktan sonra sahada olmaktan ibaret değildir. Nitelikli belediyecilik ve kamu yönetimi, muhtemel tehlikeleri önceden bilimsel verilerle tespit edip, koruyucu tedbirleri vakit kaybetmeksizin devreye sokabilmektir." ifadesini kullandı.

Temel hedeflerinin klasik belediyecilik ezberlerini kırarak, Büyükşehir Belediyesinin tüm kademeleri ve iştirakleri için dirençli kent vizyonunu bağlayıcı bir ilke ve ortak bir vicdani taahhüt haline getirmek olduğunu vurgulayan Biba, şunları kaydetti:

"Bilimsel tespitler, somut adımlara dönüşmediği sürece tek başına yeterli değildir. Bir tehlikeyi bilmek önemlidir. Fakat asıl sorumluluk, o tehlikenin doğurabileceği zararları önlemek için harekete geçmektir. Açıkladığımız beyanname, bu anlayışın bir sonucudur. Yerine getirilmesi mümkün olmayan vaatler yerine, uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir hedefler belirledik. Beyannamemiz, belediyemizin görev, yetki ve kurumsal sınırları içinde titizlikle kurgulanmış, mali açıdan son derece gerçekçi, ölçülebilir ve sürdürülebilir taahhütlerden oluşmaktadır. Şehir planlamasından kentsel dönüşüme, altyapıdan ulaşıma, çevreden sosyal hizmetlere, akıllı şehir uygulamalarından kurumsal işleyişimize kadar bütün çalışmalarımızı bu sorumlulukla ele aldık."

Biba, Bursa'nın geleceği için bilimin ve ortak aklın rehberliğinde çalıştıklarının altını çizerek, bu kapsamda meslek odaları, kamu kurumları, ilçe belediyeleri, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve Bursalıların katkılarıyla yaşayan bir "Bursa Afet Anayasası" hazırladıklarını aktardı.

Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi'nin, ülkedeki yerel yönetimler için yol gösterici ve öncü bir model oluşturacağına inandıklarını belirten Biba, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin, Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir yol yapıyoruz. Artık sadece yolun nereden geçeceğine veya ne kadar maliyetle yapılacağına bakmak yeterli olmayacak. O yolun bir afet anında ulaşım sürekliliğine nasıl katkı sağlayacağını, kritik bölgelere erişimi sağlayıp sağlamadığını da düşüneceğiz. Bir köprü yapıyoruz. Sadece bugünkü trafik kapasitesini değil, afet sonrasında ulaşımın devamlılığını da hesaba katacağız. Yeni bir kamu binası yapıyoruz. Sadece mimari ve mühendislik kriterlerini değil, o binanın afet sonrasında hizmet vermeye devam edip edemeyeceğini de değerlendireceğiz. Bir park düzenliyoruz. Sadece yeşil alan ve estetik açısından değil, afet anında toplanma, geçici barınma ve lojistik ihtiyaçlara ne kadar cevap verebileceği açısından da ele alacağız. Bir imar veya planlama kararı alıyoruz. Artık yalnızca nüfus, ulaşım ve yapılaşma kararlarını değil, zemini, tehlikeyi ve riski de kararın bir parçası haline getireceğiz. Bir altyapı yatırımı yapıyoruz. Sistemin normal zamanda çalışması kadar, afet sonrasında ne kadar sürede yeniden çalışır hale geleceğini de hesaplayacağız."

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve büyükşehir bürokratlarınca "Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi" imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi"nin içeriğinde "Afet Dirençli Kentsel Planlama", "Deprem Dirençli Yapı Zorunluluğu", "Köprü ve Ulaşım Güvenliği", "Altyapı Güvenliği", "Yapı Denetiminde Şeffaflık ve Teknik Güvence", "Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemi", "İklim ve Çoklu Afet Yaklaşımı", "Afet Eğitimleri, Tatbikatlar Kurumlararası İş Birliği" ile "Özel Gereksinimli ve Kırılgan Grupların Afetlere Hazırlığı ve Korunması" taahhütleri yer alıyor.

Kaynak: AA