BURSA Büyükşehir Belediyesi, 'Dört mevsim Bursa'da Kültür Sanat' temasıyla hazırlanan 2026-2027 sezonu tanıtım toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın yeni kültür sanat vizyonunu, "Şimdi Bursa'da Sanat Zamanı" ifadeleriyle tanımladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 kültür sanat sezonunu, Zindankapı'da düzenlediği tanıtım toplantısıyla açtı. 'Dört mevsim Bursa'da Kültür Sanat' temasıyla hazırlanan yeni kültür sanat vizyonunu,

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, kamuoyuyla paylaştı. Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Kültür AŞ yönetim kurulu üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, akademisyenler, bürokratlar ve basın mensuplarının katıldığı etkinlikte davetliler, Zindankapı girişinde canlı performans gösterisiyle karşılandı. Canlı müzik sunumunda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni, keman virtüözü Muhammed Yıldırım'ın, performansıyla renk kattığı programda, piyanist Emirhan Özkaymak ile solistler Hilal Yavaş ve Deniz Tan da sahne aldı.

'Dört Mevsim Bursa'da Kültür Sanat' etkinliklerinin tanıtıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba konuşma yaptı. Bursa'nın, mimarinin, edebiyatın, musikinin ve geleneksel sanatların asırlar boyunca buluşma noktası olduğunu hatırlatan Biba, "Ahmet Vefik Paşa'nın tiyatroya kazandırdığı değer, Karagöz ve Hacivat'ın hayal perdesinde yüzyıllardır süren yolculuğu, şehrimizin kültürel zenginliğinin önemli parçalarıdır. Zeki Müren'in eşsiz sesi, Müzeyyen Senar'ın unutulmaz yorumları, bu toprakların sanat hafızasında yaşamaya devam ediyor. Biz de var olan birikimden aldığımız ilhamla Bursa'nın kültür ve sanat hayatında yeni bir sayfa açıyoruz. Bursa'nın düşünen, üreten, ilham veren ve sanatın, hayatın tam içinde yer aldığı bir şehir olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SANAT HER KÖŞEDE HİSSEDİLECEK'

Konuşmasında, sanatın, insanları birbirine yaklaştırdığını ve farklı kuşaklar arasında köprüler kuran birleştirici bir güç olduğunu ifade eden Başkan Vekili Biba, "Sanat yaşadığımız şehre olan aidiyetimizi güçlendirir. Bu nedenle yeni dönemde kültür ve sanatın Bursa'nın her köşesinde hissedilmesini hedefliyoruz" dedi.

'ŞEHRİMİZİN YETENEKLERİ KEŞFEDİLECEK'

Dört mevsim Bursa'da Kültür Sanat' tanıtım toplantısında, çocukları ve gençleri kültür sanat vizyonu merkezine aldıklarını belirten Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bursa Virtüözlerini Arıyor' projesiyle şehrin yeteneklerinin keşfedileceğini söyledi. "Enstrüman yarışmaları, liselerarası müzikal oyun yazma yarışması ve Uluslararası Bursa Kısa Film Yarışması gibi etkinliklerle gençlerimizi sanatsal üretime teşvik edeceğiz" diyen Biba, 'Kültür Sanat ve Gelişim Akademisi' çatısı altında müzik, tiyatro ve görsel sanatlar gibi branşlarda eğitimler verileceğini açıkladı

DÜNYACA ÜNLÜ SANATCILAR SAHNE ALACAK

"Eğitimler vererek çocuklarımızı ve gençlerimizi güzel sanatlar liselerine ve konservatuvarlara hazırlayacağız. Yine bu kapsamda 6 Nisan 2027'de 'Bursa'nın Fethi 700. Yıl Müzikali'ni sahneleyeceğiz "diyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba, "Sezon boyunca düzenlenecek festivaller ve konser programları arasında, Vicente Amigo, Al Di Meola, Samara Joy, Goran Bregovic ve Giuseppe Gibboni gibi uluslararası sanatçıları Bursa'da sanatseverlerle buluşturacağız." dedi.

'BURSALI SANATÇILAR UNUTULMAYACAK'

"Şehrimizin birbirinden değerli sanatçılarına da festivallerimizde ve sezon programlarımızda yer vereceğiz" diyen Başkan Vekili Biba, şunları söyledi:

"Bursalı sanatçılarımızı hem bireysel performanslarıyla hem de konuk sanatçılarımızla ortak sahnelerde sanatseverlerle buluşturacağız. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, klasik müzik ve caz konserleriyle hemşerilerimize zengin bir program sunacağız. Tiyatromuzda da birbirinden değerli yeni oyunları olacak. Kapılarımız yeni fikirlere, yeni yeteneklere, yeni iş birliklerine daima açık olacak. Bursa'nın köklü mirasını yaşatırken çağın sanat anlayışına da yer açacağız. Gelenekle yeniliği, ustalıkla gençliği, yerel değerlerimizle evrensel sanat anlayışını aynı noktada bir araya getireceğiz. 'Adım adım Bursa'nın Saklı Tarihi' kültür yürüyüşleriyle hemşerilerimizin kendi şehirlerini yeniden keşfetmelerini sağlayacağız."

Müzeler hakkında da açıklamalarda bulunan Şahin Biba, konuşmasını, Karagöz Müzesi'ni ve Enerji Müzesi'ni yenileyerek tekrar ziyarete açacaklarını, Bursa Kent Müzesi'ni de, Defterdarlık Binası'nda ziyaretçilerimizle buluşturacaklarını bildirdi.

Kültür ve sanat etkinliklerini her mevsim ve her ay sent merkezi ve ilçelerde yaşatılacağını kaydeden Biba sözlerini, "Dünyada iz bırakan şehirlere baktığımızda, onları farklı kılan en önemli özelliklerden birinin güçlü kültürel kimlikleri olduğunu görüyoruz. Çok şanslıyız ki Bursa'nın kökleri sağlam. Bizler de bugünümüzü sanatla zenginleştireceğiz. Kültür ve sanat alanında daha üretken bir Bursa için çalışacağız. Bu yolculuğa emek veren bütün sanatçılarımıza, kültür insanlarına, çalışma arkadaşlarımıza ve sanatın her zaman en büyük destekçisi olan kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyor, 'Şimdi Bursa'da sanatın zamanı' diyorum" diyerek tamamladı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı