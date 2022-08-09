Yer: Bursa! Kraliçelerini takip eden binlerce arı otelin kapısına toplandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Uluyol mahallesinde bir otelin girişine bir anda kraliçe arıyı takip eden binlerce arı geldi. Arıların sokakta uçuşması sonucu vatandaşlar panikle kaçarken, bazıları ise görüntü çekmeyi tercih etti. Diğer yandan yere konulan bir leğende ise petekten akan ballar ile arıların toplandığı görüldü.

EKİPLERDEN YARDIM İSTENDİ

Vatandaşlar belediye ekiplerinden yardım isterken, bir süre sonra özel kıyafetli profesyonel bir arıcının gelmesiyle arılar kovana toplanarak götürüldü.

SOKAK BİR ANDA KARIŞTI

Arıların aynı sokakta bir kişiyi ısırdığı öğrenilirken, kovana toplanan arılar sebebiyle bölge sakinleri de rahat bir nefes aldı. Arıların istila ettiği otelin sahibi Hakan Pakkan, "Müşterilerle birlikte resepsiyonda duruyorduk. Bir anda arılar etrafımızı sardı. Bir anda ortalık karıştı ve herkes nereye koşturacağını bilemedi. Arı tecrübemizin olması sebebiyle hemen arıcı çağırıp kraliçe arıyla birlikte kovaya koyduk. Arılar 1 kişiyi soktu sadece, şu anlık herhangi bir sorun yok" dedi.

İşte arıların istilasından kareler;