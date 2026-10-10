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Burdur Yeşilova'da 3 otomobil kazasında yaralı Uğur Yalçın hastanede yaşamını yitirdi

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Burdur Yeşilova'da 3 otomobil kazasında yaralı Uğur Yalçın hastanede yaşamını yitirdi
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Burdur’un Yeşilova ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan Uğur Yalçın (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 2’ye çıktı. Kazada ağır yaralanan anne ve kızı ise Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Kazada yaralanan 7 kişiden Uğur Yalçın (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Yeşilova ilçesi Dereköy yolunun Taşpınar- Kavak ayrımında meydana geldi. 20 ABB 395, 06 GBK 366 ve 16 TK 812 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri takla atarken, diğer araçlarda da büyük hasar gördü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, 16 TK 812 plakalı otomobildeki Musa Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçtaki Uğur Yalçın, Burcu Çakır ve Elif Çakır ile diğer otomobillerde bulunan Safi Can, Ali Rıza Altuntaş, Havana Şengül ve Gürsel Şengül yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye götürülen 7 yaralı tedaviye alındı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren yaralılardan Uğur Yalçın, dün gece yaşamını yitirdi. Yalçın'ın cenazesinin bugün ikindi vakti Yeşilova ilçesine bağlı İğdir köyünde toprağa verileceği belirtildi.

ANNE VE KIZI AĞIR YARALI

Kazada hayatını kaybeden Musa Çakır'ın ağır yaralı eşi Burcu Çakır ve kızı Elif Çakır'ın ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleleri sonrası Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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